Cei mai vizibili si cei mai "stersi" ministri din cabinetul Citu. Ursul Arthur a crescut notorietatea ministrului Mediului

Premierulse situeaza pe primul loc in topul vizibilitatii in luna mai, cu 52.831 de referiri, varful fiind inregistrat in zilele de 6, 14 si 25 mai, cand a facut mai multe declaratii cu ocazia unei vizite la Constanta, apoi pe tema relaxarii restrictiilor impuse in contextul pandemiei, a Planului National de Redresare si Rezilienta - inclusiv pe fondul disputei cu PSD pe aceasta tema - precum si in cadrul unui interviu la Radio Guerilla.Pe locul al doilea se afla ministrul Sanatatii, pozitie pe care o preia de la predecesorul sau, Vlad Voiculescu , cu 11.213 referiri, varful fiind atins in 9, 13 si 17 mai, zile in care ministrul a acordat un interviu, a prezentat concluziile raportului privind decesele provocate de COVID si a fost prezent in Parlament la solicitarea PSD, pe acelasi subiect.Ministrul Educatiei,, cu 9.587 de referiri in presa, urca o pozitie, cele mai numeroase mentiuni fiind inregistrate in 4, 5 si 17 mai, date care au coincis cu reluarea cursurilor cu prezenta fizica in majoritatea scolilor, cu declaratii despre organizarea examenului de Evaluare Nationala, precum si cu momentul in care incidenta imbolnavirilor a scazut in Bucuresti, ceea ce a implicat reintoarcerea elevilor in banci.Liderul USR , vicepremierul, coboara un loc, ajungand pe pozitia a patra in topul vizibilitatii membrilor Executivului, 8.324 de referiri in mai, cele mai multe fiind in intervalul 11 - 13 mai, in care a comentat informatiilor difuzate de G4Media conform carora Departamentul de lupta antifrauda (DLAF) din cadrul Guvernului a sesizat DNA in legatura cu "presupuse fapte de natura penala comise in contextul implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene". Aceeasi sursa a relatat despre doua sesizari ale DLAF primite de DNA in data de 10 mai 2021 si care vizeaza proiectele cu fonduri europene in cadrul carora Dan Barna a fost expert antreprenorial.Mnistrul Muncii, se mentine pe pozitia a cincea, cu 6.180 de referiri, mai putine decat in luna precedenta, varfuri fiind inregistrate in zilele in care ministrul si-a exprimat sustinerea fata de candidatura lui Florin Citu la presedinia PNL , a fost lansat Programul National de Suport destinat copiilor in contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grija pentru copii"si a fost invitata intr-o emisiunea televizata.Ministrul de Interne, cu 5.725 de mentiuni, ramane pe locul 6. Varfurile de vizibilitate au fost in 13, 15 si 31 mai, cand in sedinta de Guvern a fost aprobata reorganizarea Academiei de Politie, la Cotroceni a avut loc o sedinta pe trema evolutiei pandemiei si a relaxarii restrictiilor si cand a reactionat in urma asasinarii omului de afaceri aradean Ioan Crisan.Pe pozitia a saptea urca ministrul Mediului, aflat pe locul 13 in luna precedenta. Comparativ cu aprilie, are un numar mai mult decat dublu de mentiuni, 5.503, majoritatea in urma scandalului impuscarii ursului Arthur, prezentat de un ONG drept cel mai mare urs din Romania.Locul 8 in topul vizibilitatii, cu 4.006 referiri, este detinut ministrul Proiectelor Europene, care s-a aflat pe acelasi loc si in aprilie. Varful vizibilitatii a fost atins in zilele de 13, 24 si 26 mai datorita discutiilor despre Planul National de Redresare si Rezilienta si prezentarii acestuia in Parlament.Ministrul Transporturilortrece de pe pozitia 7 in aprilie, pe locul 9 in top, cu 3.984 de referiri, vizibilitatea sa fiind data de anunturi dupa sedinta de Guvern referitoare la aprobarea indicatorilor economici pentru un tronson din autostrada A7, realizarea a 500 de km de autostrada prin PNRR , dar si de declaratiile facute la videoconferinta News.ro legate de mai multe proiecte si licitatii.Ministrul de Externeramane pe locul 10, cu 3.323 de referiri si cu varfuri de vizibilitate in 12, 16 si 31 mai, zile in care ministrul a reactionat la tirurile de racheta lansate din Fasia Gaza catre zone locuite din Israel, a acordat un interviu in care s-a referit la relatiile cu Rusia, la romanii din Fasia Gaza si la vizele pentru SUA si cand s-a intanit cu secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana si a participat la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta. Bogdan Aurescu este urmat de ministrul Economiei, cu 2.810 referiri, al caror varf a fost atins in zilele in care ministrul a fost acuzat ca s-ar opune legii privind introducerea infrastructurii 5G in Romania si cand a facut declaratii referitoare la combinatul de la Krivoi Rog si la deschiderea turismului extern ca urmare a solicitarilor organizatiilor de profil.Ministrul Energieiurca de pe locul 14 in top, pe locul 12, cu 2.558 de mentiuni si cu varfuri de vizibilitate date de mai multe declaratii pe tema contractelor de furnizare a energiei si de pretul gazelor.Si ministrul Agriculturii, urca in top, de pe locul 17, pe locul 13, cu 2,296 de referiri in presa, inclusiv cu ocazia unei vizite la Cluj, unde o vorbit pe tema investitiilor in agricultura, a prezentei la operationalizarea Bancii de gene de la Buzau, a unui protest al agricultorilor, dar si a prezentei sale la Bruxelles, la discutii pe tema Politicii Agricole Comune.Ministrul Justitiei, pe locul 9 in topul vizibilitatii ministrilor in luna aprilie, ajunge pe locul 14 in mai, cu 2,125 de referiri, mai numeroase in zilele in care la Ministerul Muncii au avut loc discutii pe tema pensiilor speciale si cand a declarat ca nu a incalcat in niciun fel independenta justitiei prin pozitiile luate cu privire la dosarul '10 august', asa cum sustinea un raport al Inspectiei Judiciare, argumentand ca pozitiile sale au fost "foarte echilibrate".Ceilalti membri ai Guvernului au intre 1.000 si 2.000 de mentiuni. Vicepremierulcoboara de pe pozitia in 12 conform Barometrului vizibilitatii ministrilor din aprilie, pe locul 15, ministrul Aparariicoboara o pozitie fata de luna precedenta, ministrul Tineretului si Sportuluiurca pe locul 17,, ministrul Finantelor, pe locul 16 in aprilie, pierde doua pozitii.Ultimele trei pozitii in topul vizibilitatii sunt ocupate de ministriisi de ministrul Cercetarii, singurul care are sub 1.000 de mentiuni, el situandu-se, ca si la editiile precedente ale Barometrului, pe ultima pozitie a clasamentului.