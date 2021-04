Tudose despre plecarea USR PLUS din Guvern: Nu pleaca ei de la macelarie dar nu stau nici la masa dupa ce s-au porcait

"Pararea mea este ca va ramane premier Citu. In niciun caz nu facea gestul fara aprobarea sefului suprem, nu ma refer la Orban. Avand binecuvantarea sefului suprem, va ramane. De aici nici nu e graba, ii lasa seful suprem sa isi mai toceasca gherutele (...) Voiculescu trebuia demis demult pentru toate boacanele. Dar vad ca toata lumea are rabdare. Orban are rabdare si coalitia o sa fie luni, poate e ocupat, mai are de crosetat un pulover. Mediatorul suprem al tarii este in pauza, este pe hold" a declarat Mihai Tudose joi, 15 aprilie, la postul Antena 3.In ceea ce priveste ruperea Coalitiei, Tudose a declarat " Nu pleaca ei ( USR PLUS) de la macelarie, dar nu-i mai vad stand la masa unii cu altii, ca s-au porcait, doar de mama nu si-au zis. Imnul USR acum e 'Cat de rau e Citu'. Cum ii mai vedeti stand la masa, cu toata rabdarea?"Social democratul a comentat si lupta din interiorul celor doua partide aflate la guvernare:"Replica USR PLUS mi-a placut, daca nu sta guvernul intr-un ministru, nici tara nu sta intr-un premier. E lupta Ciolos-Barna care din ei isi rupe gatul. Dincolo, pe partea galbena Citu si Orban vor sa fie stapanii universului", a mai spus Tudose.In ceea ce priveste situatia tensionata din Guvern, premierul Citu, declara joi dupa sedinta de Guvern ca prezenta USR PLUS la sedinta Executivului reprezinta "Un pas important in deblocarea situatiei politice". Liberalii au intrat intr-un razboi deschis cu USRPLUS, miercuri, 14 aprilie, cand premierul Florin Citu a decis sa-l demita pe ministrul Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii. Ulterior, Alianta USRPLUS a anuntat, prin vocea lui Dan Barna , ca actualul sef al Executivului nu mai beneficiaza de sustinerea ei