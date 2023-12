Un buget in bascalie (Opinii)

Dupa cum era de asteptat, votarea bugetului pe anul viitor s-a transformat intr-o mascarada. Un document de o importanta atat de mare, care marcheaza atat de profund viitorul tarii, a trecut de Parlament in 24 de ore, un timp record cred in ultimii 24 de ani.

S-a vrut o demonstratie de forta care sa ii arate presedintelui ca nu are nicio sansa sa se opuna adoptarii bugetului. S-a vrut si o masura de siguranta pentru ca parlamentarii, dupa ce presedintele va retrimite bugetul legislativului, dupa cum a anuntat, sa nu fie nevoiti sa lucreze de Sarbatori ca sa isi termine cu adevarat treaba.

Cea mai importanta deonstratie a fost insa de neseriozitate. Nimeni nu poate pretinde ca in ritmul in care au mers dezbaterile, cu sala mai mult goala, pana aproape de miezul noptii, cei mai multi dintre parlamentari au inteles ce voteaza, au inteles care este proiectia anului viitor, asa cum ar fi fost de dorit si normal sa se intample.

A fost un buget luat in bascalie despre care nu s-au discutat lucrurile cele mai importante. Singura chestiune disctutata a fost de acciza la combustibil. Dar sunt cu mult mai multe aspecte scandaloase si am sa va dau cateva exemple.

De-abia au iesit rezultatele testelor PISA care arata cat de tragica este situatia invatamantului romanesc si cat de slaba este pregatirea elevilor romani in domenii fundamentale. Suntem pe ultimele locuri ale clasamentului la toate materiile testate, cu punctaje substantial sub media europeana.

Este nevoie de un efort major in acest domeniu, pentru remotivarea cadrelor didactice, pentru remotivarea elevilor, cei mai demotivati din toata Europa, este nevoie de investitie in infrastructura scolara.

Niciunde in lumea asta mare nu exista educatie de calitate fara o investitie consistenta si nu exista niciunde in lume o tara dezvoltata fara o educatie de calitate. Acest efort se amana cu inca un an, cel putin, cu rezultate dezastruoase pentru viitorul acestei tari.

Pe de alta parte, ne spune, Victor Ponta, este pentru prima data cand nu se taie nimic de la oameni. Nu se taie direct, dar efectele scumpirii combustibilului vor fi taieri implicite. Cel mai au este ca nu se taie in primul rand din evaziunea fiscala.

Guvernul isi propune o colectare de numai 32%, cu mult sub media europeana. Acest procent modest care intra in constructia bugetara este practic o invitatie la evaziune fiscala. De ce, e simplu de inteles. Nu e un secret pentru nimeni ca marea evaziune finanteaza politicul, mai ales in anii de campanie electorala. Liber la furat, liber la umplut pusculita de partid!

Bugetul nu prevede nici macar o reducere de fiscalitate. Avem promisiunea unei reduceri a CAS la mijlocul anului viitor, daca vor fi venituri.

Si nu numai ca povara fiscala, mai ales asupra mediului de afaceri, nu e usurata cu nici macar un leu. Dimpotriva, ea este accentuata prin acciza la combustibil si prin acel impozit pe constructiile speciale.

Ma indoiesc ca banii in plus care vor fi jumuliti de la firme nu vor fi recuperati de acestea, cel putin partial, de la clienti. Asteptam asadar un lant de scumpiri, provocate de carburanti si de noul impozit, care nu are cum sa incurajeze consumul. Si cat timp el este atat de scazut, iesirea din criza e inca departe.

Asadar avem un buget votat in bascalie, un buget de supravietuire economica, fara nicio masura de relansare economica, cu cateva pomeni electorale si toate masurile posibile pentru finantarea campaniei electorale.

