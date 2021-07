Premierul Citu ramane cel mai vizibil membru al Guvernului, in luna iunie. Cum arata clasamentul celorlalti membri ai echipei de la Palatul Victoria

Ministrul Cercetarii Ciprian Teleman este tot pe ultimul loc, cu sub 500 de mentiuni. Datele rezulta din Barometrul vizibilitatii ministrilor, o analiza realizata de News.ro si de Agentia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizarii presei scrise si online.Premierul Florin Citu se mentine pe primul loc in topul vizibilitatii in luna iunie, cu 42.638 de referiri, mai putine decat in mai, dar la mare distanta de colegii sai de Cabinet, varfurile fiind inregistrate in zilele de 3,9 si 29 iunie, cand premierul a avut conferinte de presa ample dupa sedinte de Guvern, in care a vorbit despre relaxarea unor restrictii impuse in contextul pandemiei, pensii, alocatii, cumulul pensiei cu salariul de la stat, noua lege a sistemului public de pensii, desfiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie, disputa legata de salubrizare in Sectorul 1 al Capitalei. Si ziua in care motiunea de cenzura initiata de PSD impotriva Guvernului sau a picat a reprezentat un varf de vizibilitate pentru premier Pe locul al doilea, ocupat in mai de ministrul Sanatatii, urca de pe pozitia a treia ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , cu 8.992 de referiri in presa, cele mai multe in 12, 16 si 22 iunie, zile in care, in conferinte de presa, a vorbit despre concursurile pentru posturile de directori de scoli, plata orelor remediale, constituirea grupurilor de actiune anti-bullying in scoli si a anuntat si ca la Evaluarea Nationala vor fi eliminate triajul si panourile dintre elevi, dar si date despre examenul de Bacalaureat, despre promovarea unei OUG privind scoala in spital, precum si despre educatia sexuala in scoli.Liderul USR , vicepremierul Dan Barna, urca si el o pozitie, cele mai numeroase mentiuni fiind inregistrate in 2, 14 si 24 iunie, date la care a fost prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta, a facut mai multe declaratii la finalul Biroului National USR PLUS , iar propunerea sa referitoare la eiminarea adresei din cartea de identitate a provocat numeroase reactii.Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea urca spectaculos de pe pozitia 8 in mai, pe pozitia a patra in topul vizibilitatii membrilor Executivului, cu 8.511 referiri im iunie, cele mai multe in zilele in care a fost prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta, si a fost dezbatuta in Camera Deputatilor motiunea simpla depusa de PSD impotriva sa.Mnistrul Muncii Raluca Turcan se mentine pe pozitia a cincea, cu 7.393 de referiri, mai multe decat in luna precedenta, varfuri fiind inregistrate in zilele care Guvernul a adoptat OUG pentru acordarea unei indemnizatii de 41,5 % din castigul salarial mediu brut artistilor din domeniile inca afectate de pandemie. a fost aprobat proiectul de lege care elimina cumulul pensiei cu salariul la stat si cand a fost acuzta de presedintele PNL Ludovic Orban ca, impreuna cu alti lideri liberali, l-a parasit la negocierile pentru formarea actualei coalitii de guvernare.Ministrul Sanatatii Ioana Mihaila coboara de pe locul 2 pe locul 6, cu varfuri de vizibilitate aduse de prezenta la campania de vaccinare din Sibiu, de adoptarea in Guvern a Ordonantei de Urgenta referitoare la certificatul digital si de declaratiile privind ordinul referitor la vaccinarea cadrelor medicale.Pe pozitia a saptea ramane ministrul Mediului Tanczos Barna, cu 5,063 de mentiuni, mai numeroase cu ocazia Zilei Mondiale a Bicicletei, cand a participat alaturi de presedintele Klaus Iohannis si de primarul general Nicusor Dan , la un eveniment in Parcul Herastrau, dar si in ziua participarii la o emisiune TV unde a vorbit despre Programul "Rabla", deseuri, centralele poluante de apartament si problema ursilor.Ministrul Transporturilor Catalin Drula urca de pe locul 9 in top, pe locul 8, cu 4.684 de referiri, vizibilitatea sa fiind data de prezenta la Iasi, unde a vorbit depre autostrazi, de prezentarea stadiului lucrarilor la Podul de la Braila, dar si de discutiile proiectele incluse in PNRR Ministrul de Interne Lucian Bode , cu 4.076 de mentiuni, coboara de pe locul 6 pe locul 9. Varfurile de vizibilitate au fost in zilele in care a facut declaratii despre cazul de coruptie de la Serviciul de Inmatriculari Timisoara, despre asasinatul de la Arad, despre cetateanul afgan care a comis o crima la Timisoara.Ministrul Justitiei Stelian Ion ajunge de pe locul 14 in mai pe locul 10, cu 3.212 referiri, mai numeroase in zilele in care a fost publicat Rapportul MCV si a fost anuntata mentinerea MCV pentru Romania si in care a sustinut o conferinta de presa la finalul sedintei de Guvern pe teme precum desfiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Imfractiunior din Justitie, refuzul extradirii lui Puiu Popoviciu , extradarea lui Alexander Adamescu si pensionarea fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu.Vicepremierul Kelemen Hunor urca de pe locul 15 in mai, pe locul 11, cu peste 2.700 de mentiuni, in contextul declaratiilor despre PNRR, al propunerii ca alocatiile pentru copii sa fie diferentiate in functie de veniturile familiilor, dar si al nominalizarii unui candidat sustinut de UDMR pentru postul de Avocat al Poporului.Kelemen Hunor este urmat de ministrul Economiei Claudiu Nasui , cu 2.488 de referiri, pe fondul discutarii Memorandumul referitor la vanzarea participatiei Romaniei la combinatul Krivoi Rog din Ucraina cu toate drepturile si obligatiile aferente, dar si al anunturilor referitoare la reduceri de posturi in Ministerul Economiei, precum si al lansarii schemei de despagubire pentru HoReCa.Ministrul Agriculturii Adrian Oros se mentine pe locul 13, cu 2,341 de referiri in presa, cele mai multe cu ocazia conferintei privind negocierile pe tema Politicii Agricole Comune, a acuzatiilor referitoare la respingerea programului de irigatii din PNRR, dar si a sedintei interministeriale cu privire la situatia hidrometeorologica si capacitatea sistemelor antigrindina de a diminua pagubele in agriculturaMinistrul Energiei Virgil Popescu coboara doua pozitii in top fata de luna mai, pe locul 14, cu 2.292 de mentiuni, cele mai multe in zilele in care, invitat intr-o emisiune televizata, a afirmat ca unii furnizori de energie actioneaza in continuare speculativ si ca piata trebuie sa fie libera, dar nu salbatica, dar si cand a participat la "Ora Guvernului", in Parlament.Ceilalti membri ai Guvernului care au intre 1.000 si 2.000 de mentiuni, sunt, in ordine, Cseke Attila, Bogdan Aurescu , care ajunge de pe locul 10 pe locul 16, Alexandru Nazare Ultimele trei pozitii in topul vizibilitatii, cu mai putin de 1.000 de mentiuni, sunt ocupate de ministrii Carol Novak, Bogdan Gheorghiu si de ministrul Cercetarii Ciprian Teleman.