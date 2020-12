Vlad Voiculescu, varianta USR/PLUS pentru ministerul Sanatatii. Ce nume se vehiculeaza pentru Justitie, dupa ce liberalii au pierdut acest minister

Vlad Voiculescu a castigat un mandat de consilier general, dupa alegerile locale din aceasta toamna, fiind numele vehiculat pentru a fi desemnat viceprimar al Capitalei, din partea USR/PLUS.Pe de alta parte, un alt minister castigat de USR/PLUS in urma negocierilor cu "alianta de centru-dreapta" este cel al Justitiei. Oficial, pentru aceasta pozitie nu a fost desemnata nicio persoana. Surse politice au declarat, insa, ca doua variante vehiculate ar fi Stelian Ion si Raluca Pruna, fost ministru al justitiei in Guvernul Ciolos. In prezent, ministerul Justitiei este condus de liberalul Catalin Predoiu