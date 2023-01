Guvernul Grindeanu 2, la Cotroceni. Iohannis i-a luat la discutii pe Dragnea, Tariceanu si Grindeanu

Guvernul Grindeanu a trecut, la nici doua luni de la investire, prin prima remaniere. Cei patru ministri pe care premierul si conducerea PSD au decis sa ii schimbe sau sa ii mute la alte portofolii au depus juramantul la Palatul Cotroceni.

Intr-un discurs sustinut dupa depunerea juramantului, presedintele Klaus Iohannis a remarcat timpul scurt in care s-a facut prima remaniere a Guvernului Grindeanu, insa s-a aratat increzator ca este o masura buna si le-a dorit celor din Executiv ca acum sa faca ceea ce a asteapta Romania de la ei: sa guverneze in interesul cetatenilor.

Iohannis a anuntat si ca tocmai a primit de la Parlament legile de respingere a OUG 13 si de aprobare a OUG 14 si ca vineri le va promulga.

La ceremonie au participat si presedintii celor doua Camere din Parlament, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Dupa discurs, Iohannis i-a luat pe cei doi, precum si pe premierul Grindeanu, la o discutie privata.

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT , desfasurarea evenimentelor de joi, de la Palatul Cotroceni:

15:12 - Ceremonia s-a incheiat, discutiile abia incep. Iohannis a parasit sala, impreuna cu Dragnea, Tariceanu si Grindeanu, dupa ce presedintele a dat mana cu cei prezenti.

15:08 - Klaus Iohannis a luat cuvantul:

- Dle prim-ministru, iata ca, dupa relativ putin timp, ne intalnim aici in Sala Unirii pentru prima remaniere guvernamentala, dar circumstantele sunt deosebite, si cred ca aceasta miscare este una buna.

- Dna ministru, domnilor ministri, va doresc un mandat bun. Inteleg aceasta remaniere pe care mi-a propus-o dl prim-ministru ca pe o miscare de intarire a echipei guvernamentale.

- In acelasi timp, am constatat acum ca mi-au parvenit de la Parlament doua legi - legea de respingere a OUG 13 si de aprobare a OUG 14. Voi promulga aceste legi, maine. Avem intrunite conditiile pentru a trece, dle prim-ministru, la normalizarea situatiei.

- Am mentionat intr-o alocutiune recenta care sunt, dupa parerea mea, marjele de miscare pentru revenirea la o munca pozitiva, normala si in interesul Romaniei din partea Guvernului, si consider ca ele sunt intrunite.

- Nu-mi ramane decat sa va doresc mult succes, sa transformati acest Guvern intr-o echipa puternica, care va face exact lucrul pe care il asteapta romanii - sa guverneze eficient, in interesul Romaniei si in interesul romanilor.

- Va doresc mult succes!

15:07 - Noul ministru delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a depus juramantul.

15:06 - Noul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Alexandru Petrescu, a depus juramantul, pentru a doua oara in mai putin de doua luni, anterior fiind ministru al Economiei.

15:05 - Noul ministru al Economiei, Mihai Tudose, a depus juramantul. Acesta a uitat sa semneze juramantul, asa ca a fost nevoie ca cineva din sala sa-i atraga atentia.

15:04 - Noul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a depus juramantul.

15:02 - S-a intonat imnul Romaniei, dupa sosirea lui Klaus Iohannis.

15:00 - La ceremonie au venit si presedintii celor doua Camere din Parlament: Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

Foto: captura video Digi 24

14:58 - Ministrii si consilierii prezidentiali sunt in sala, asteptand sosirea presedintelui Klaus Iohannis.

