"Haiducul" Simion! Cum s-a evaporat moțiunea de cenzură

Rămas repetent la materia "suveranism", după ce s-a clasat abia pe locul patru la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, deși toate sondajele de opinie îl prezentau drept marele favorit pentru accederea în turul al doilea, candidatul Călin Georgescu furându-i însă coronița, imediat după validarea noului Parlament, George Simion s-a lansat într-o aprigă competiție pentru a deveni premiantul opoziției.

După succesul obținut cu demisia istorică de la Cotroceni a președintelui Klaus Iohannis, ca urmare a declanșării în Parlament de către partidele AUR, SOS și POT, la care s-a alăturat și USR, a procedurii de suspendare, amețit de aburii acestei reușite, probabil, neașteptate, Simion s-a lansat într-o nouă provocare politică, anume demiterea guvernului Ciolacu prin moțiune de cenzură. Fără a lua, însă, în calcul oportunitatea demersului sau șansele sale de reușită.

Demiterea guvernului Ciolacu prin moțiune de cenzură, înainte de alegerile prezidențiale din luna mai, l-ar lăsa în ofsaid chiar pe candidatul susținut de AUR, indiferent că acest candidat va fi Georgescu sau Simion. Pentru că, în eventualitatea în care ar dacă ar câștiga alegerile, noul președinte al României ar fi obligat să coabiteze cu Marcel Ciolacu cel puțin până în luna septembrie, când începe o nouă sesiune parlamentară.

Chiar dacă, teoretic, Simion a strâns deja semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii, acesta nu are însă și voturile necesare dărmării guvernului. Ceea ce înseamnă, din start, că demersul este sortit eșecului. Astfel că, Simion a bătut în retragere și a condiționat depunerea moțiunii de obținerea semnăturilor reprezentanților de la POT și USR. Cu alte cuvinte, moțiunea de cenzură și-a pus piciorul în ghips.

Retragerea în tranșee a liderului AUR stârnit, însă, furia impetuoasei Diana Șoșoacă, care a anunțat că va continua de una singură demersul de depunere a acestei moțiuni. Cum era de așteptat, bălăcăreala publică dintre cei doi lideri a acaparat întreaga dezbatere publică din jurul moțiunii de cenzură, aruncând întreg demersul opoziției în ridicol. În loc ca discuțiile să fie centrate pe bilanțul guvernului condus de Marcel Ciolacu, acestea vizează disputele dintre cei doi contracandidați la titlul de "suveranistul României".

Însă șarjele purtate în Parlament cu fosta sa colegă de partid sunt cea mai mică problemă pentru Simion în acest moment. Dincolo de lumina reflectoarelor, acesta se confruntă cu puternice convulsii în interiorul propriului partid pe fondul contestării legitimității acestuia în fruntea AUR. După ce a ratat intrarea în turului doi, în condițiile în care PSD i-a donat voturi, conform denunțului public făcut de Marcel Ciolacu și Alfred Simonis pe rețeaua TikTok, cu un scor electoral mult mai slab decât cel obținut de partid în alegerile parlamentare, o parte însemnată a celor din AUR și-ar dori ca Simion să facă pasul în spate.

Chiar dacă încearcă să pozeze în liderul autoritar care ține partidul în frâu, un eventual eșec al moțiunii de cenzură i-ar zdruncina și mai tare scaunul de lider al partidului. Astfel că, în loc să-l demită pe Marcel Ciolacu, moțiunea de cenzură are șanse foarte mari să-l demită chiar pe Simion. Dacă aceasta va fi depusă și nu va întruni numărul de voturi necesar pentru dărmarea guvernului. Un moment așteptat de foarte mulți lideri din AUR cu cuțitele la spate. În frunte cu "împăratul" Becali.

Stilul de "haiduc" al scenei politice, pe care l-a promovat cu ocazia acestei moțiuni de cenzură, demonstrează, încă o dată în plus, că Simion mai are multe de învățat până să devină un lider adevărat. Dar, pe de altă parte, probează și faptul că AUR nu este un partid suficient de matur și responsabil pentru a putea fi cooptat vreodată într-o construcție de guvernare. Locul "haiducilor" este în opoziție, iar AUR pare că s-a născut să fie veșnic un partid de opoziție. Indiferent cât de "suveranist" ar încerca să pară în ochii electoratului.

---------

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

