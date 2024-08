Traseismul legalizat Crin Antonescu: O greseala uriasa a lui Ponta

Fostul presedinte PNL, Crin Antonescu, este de parere ca ordonanta de urgenta care permite traseismul politic este o greseala a lui Victor Ponta.

PNL a decis sa iasa din USL in momentul in care a devenit limpede ca PSD-ul condus de Victor Ponta este acelasi partid de pana in 2004, a spus Antonescu la Realitatea Tv.

"S-a vorbit foarte mult despre ruperea USL, despre cauze si faptasi. Propaganda domnului Ponta a conchis ca intr-o zi Antonescu a innebunit si a rupt USL-ul. Azi, pentru cine vrea sa gandeasca lucrurile la rece o sa mai spun un lucru. Miza fundamentala a intelegerii mele cu Ponta, a USL, a fost: PSD-ul din USL nu va mai face ce a facut PSD in Romania pana in 2004. Un an de zile, pentru mine a devenit limpede ca acest termen fundamental al intelegerii este incalcat si ca PSD-ul condus de Ponta este acelasi PSD de pana in 2004. Chestiune pe care am socotit-o inacceptabila", a explicat Antonescu.

Traseismul, legalizat: Statul de drept si democratia, suspendate 10 zile de Guvernul Ponta

Acesta a aratat ca ordonanta ce legalizeaza traseismul politic este o greseala uriasa a premierului.

"A inceput sa faca greseli foarte mari, una este mentinerea domnului Palada in functia de purtator de cuvant. Ordonanta e o greseala uriasa pentru ca, avand in vedere masinaria de care beneficiaza Ponta in raport cu contracandidatii sai la presedintie nu putea pierde decat intr-un singur fel - intarind in societatea romaneasca sentimentul ca se intoarce PSD-ul de pana in 2004. Printr-un act politic precum aceasta ordonanta, domnul Ponta a luat-o pe calea pe care poate pierde alegerile in aceasta toamna. E o greseala inutila si nefortata. Pana acum, primarii care doreau sa treaca de partea guvernului in schimbul primirii alocarilor bugetare o faceau oricum", a spus Antonescu.

Traseismul, legalizat Ponta: Imi asum OUG. Primarii, 45 de zile la dispozitie sa schimbe partidul

Antonescu isi explica aceste greseli ale lui Ponta prin "natura de nereprimat a acestui PSD incorigibil si faptul ca in fata temerilor lui Ponta si PSD ca ar pierde alegerile, arma intimidarii si a presiunii psihologice a fost scoasa la iveala".

Traseismul, legalizat: Ordonanta privind migratia primarilor a fost adoptata

Guvernul a adoptat joi in sedinta extraordinara ordonanta privind migratia primarilor de la un partid la altul, propusa de PSD si criticata dur de Opozitie.

Victor Ponta a declarat ca astfel se va face "un pic de dreptate" si a anuntat ca alesii locali vor avea la dispozitie 45 de zile pentru a se hotari din ce partid vor sa faca parte, nu 10 zile asa cum era prevazut in textul initial al ordonantei, dat publicitatii in urma cu doua zile.

Dimineata, in fata Guvernului s-a desfasurat un amplu miting organizat de Alianta Crestin Liberala (ACL) impotriva Guvernului Ponta. La protest au fost prezenti presedintele PNL Klaus Iohannis, presedintele PDL Vasile Blaga, prim-vicepresedintele PDL Catalin Predoiu, deputati, senatori din cele doua partide, dar si cateva sute de simpatizanti.

Traseismul, legalizat Dragnea a prezentat ordonanta si a dat replica Ambasadei SUA

Ordonanta a fost adoptata in ciuda faptului ca Ambasada SUA la Bucuresti si-a exprimat ingrijorarea, prin intermediul unui comunicat de presa.

