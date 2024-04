Încă 4 ani. Ghinion!

V-ati obisnuit deja ca, din 1 ianuarie 2025, vom plati taxe si impozite mai mari. Cat de mari, vom vedea...

V-ati obisnuit deja cu razboiul dintre Ucraina si Rusia, cu situatia internationala tensionata. Ce urmeaza, vom vedea...

V-ati obisnuit deja ca nu exista raul cel mai mic. Intotdeauna poate exista un rau si mai mare. Cat de mare, vom vedea...

V-ati obisnuit deja cu figurile candidatilor la primarii. Unii cred ca prefera deja raul cel mai mic, decat unul si mai mare. Vom vedea...

S-a ajuns atat de rau incat cele mai importante doua partide din Romania sunt nevoite sa incropeasca impreuna de un candidat independent deoarece "portofoliul de cadre” e mai sarac ca niciodata.

S-a ajuns atat de rau incat cea mai mare confederatie patronala din Romania – Concordia - nu a fost capabila sa "produca" un candidat care sa reprezinte mediul privat la nivelul administratiei publice centrale. In acest sens, sunt convins ca o delegatie de importanti oameni de afaceri se vor intalni negresit la inceputul anului urmator cu premierul de atunci (probabil tot Ciolacu sau un tovaras apropiat) ca sa se vaite de situatia imposibila in care au ajuns antreprenorii. Tipic romaneste: nu facem nimic, dar ne vaitam.

In mod traditional, naivitatea liderilor de afaceri fata de onestitatea oamenilor politici se perpetueaza anual sau macar la fiecare ciclu electoral. Politicienii promit, antreprenorii inghit, nimic nu se schimba.

Astept cu viu interes dezvoltatorii imobiliari de prestigiu, constructorii de top, arhitectii de elita, grupurile de interese economice si influencerii nationali sa inceapa corul "bocitoarelor", daca Nicusor Dan va mai smulge inca un mandat in fata concurentilor.

Toata "mafia imobiliara" bucuresteana e ingrozita de blocajul urbanistic, dar, ce sa vezi? Asteapta cu mainile in san un miracol, care nu se stie daca va veni. Eu prevad ca nu va veni, iar sa spui ca Piedone e un miracol pentru "micul Paris" mi se pare infricosator. Insusi Nicusor Dan a dat cea mai buna lectie liderilor coalitiei. "Alianta trebuia sa aiba acum o conducere a PMB din umbra, care sa critice ceea ce nu s-a facut bine". Nimic nu s-a schimbat sub soarele Capitalei. Poate doar invazia de plosnite din Sectorul 5 se va extinde la nivelul municipiului, iar candidatul-medic va salva orasul de micile insecte.

Mie mi-e clar. Ne meritam soarta. "Te uiti si castigi", celebrul slogan de la ProTV, nu se potriveste in politica. E simplu sa injuri sau sa scuipi seminte, judecandu-i pe cei care sunt in teren. Mai greu e sa joci, ca sa poti sa schimbi ceva. In afaceri, exista jucatori care au reusit sa faca performanta si exista o carte excelenta pe acest subiect, pe care o recomand oricarui antreprenor: "Cei care schimba jocul". In politica, ma tem ca aceasta carte inca nu a fost scrisa si vor urma inca 4 ani, la fel. Ghinion!

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

