Primarul orasului Anina, revocat din functie dupa ce a pierdut procesul cu ANI pentru incompatibilitate

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca edilul local s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 20 iunie 2012 - 3 iulie 2014."Prefectul Cristian Gafu a emis in data de 10 mai 2021 Ordinul privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al orasului Anina , judetul Caras-Severin, al domnului Romanu Gheorghe, ca urmare a Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1631 din 17.03.2021, definitiva, cu privire la starea de incompatibilitate in care s-a aflat domnul Romanu Gheorghe in perioada 20.06.2012-03.07.2014", se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturii Caras-Severin.Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca primarul Gheorghe Romanu s-a aflat in stare de incompatibilitate deoarece, in perioada mentionata, a detinut simultan atat functia de primar al orasului Anina, cat si calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Liceului "Mathias Hammer" din localitate. Gheorghe Romanu a contestat in instanta raportul de evaluare al ANI , insa Curtea de Apel Bucuresti a respins actiunea formulata, prin Sentinta civila nr. 3589/10.10.2017, ramasa definitiva prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1631 din 17.03.2021."Agentia Nationala de Integritate a transmis Institutiei Prefectului-Judetul Caras-Severin o adresa prin care a comunicat faptul ca raportul de evaluare cu privire la starea de incompatibilitate in care s-a aflat primarul Romanu Gheorghe a ramas definitiv.De asemenea, ANI a solicitat Institutiei Prefectului - Judetul Caras-Severin "sa declanseze procedurile disciplinare fata de primarul Romanu Gheorghe, in conformitate cu dispozitiile art. 25 din Legea nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sa comunice masurile dispuse la finalizarea procedurii disciplinare, precum si daca, dupa emiterea actului administrativ prin care s-a dispus aplicarea masurilor disciplinare, persoana sanctionata a formulat contestatie", se precizeaza in comunicat. Totodata, Prefectura Caras-Severin a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu privire la emiterea ordinului prefectului privind constatarea incetarii de drept a mandatului de primar al orasului Anina, iar raspunsul MAI a fost afirmativ.Ordinul prefectului poate fi atacat la instanta de contencios-administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.