Primarul Sibiului se afla pe lista ANI cu persoanele care au interdictie de trei ani de a ocupa o functie publica, dupa ce au fost declarate in incompatibilitate

Agentia Nationala de Integritate a anuntat, luni, lista cu persoanele aflate sub interdictia de a ocupa o functie eligibila."Agentia Nationala de Integritate a comunicat catre entitatile care valideaza mandatele alesilor locali, date si informatii referitoare la candidatii la alegerile locale care se afla sub interdictia de 3 ani de a ocupa o functie eligibila, in conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010. Potrivit dispozitiilor legale, validarea mandatelor se face, dupa caz, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, sau de catre tribunalul in a carui circumscriptie se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva", a transmis ANI, printr-un comunicat de presa.Pe lista ANI cu persoanele care au o interdictie de trei ani se afla si primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, care a obtinut un nou mandat din partea FDGR Interdictia vine in urma unei sentinte definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din mai 2019.Instanta a constatat ca Astrid Fodor s-a aflat in incompatibilitate pe vremea cand era viceprimar al municipiului Sibiu si a fost in consiliile de administratie la doua unitati de invatamant.Prefectul de Sibiu de la momentul ramanerii definitive a sentintei a semnat ordinul de incetare a mandatului de primar, insa Tribunalul Sibiu a suspendat exacutarea ordinului.Potrivit legii, "persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate".Conform legii, in urma alegerilor, un exemplar al procesului-verbal pentru Consiliul Local, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primar, dupa caz, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand cate un dosar, sigilat si semnat de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, in cel mult 48 de ore, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, iar, pentru consiliul judetean, pentru presedintele consiliului judetean, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti, la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, respectiv la Tribunalul Bucuresti, dupa caz, in vederea validarii mandatelor.