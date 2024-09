Noi ironii privind cartea lansată de Nicolae Ciucă. Lider politic: „Am o listă lungă cu ce trebuie să citesc”

Liderul UDMR Kelemen Hunor, candidat la alegerile prezidenţiale, susţine că întreaga campanie PNL de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă l-a afectat pe liderul liberal, nu l-a ajutat. ”Au investit foarte mulţi bani.

Să dăm PNL-ului tot ce înseamnă editare de cărţi în România, că se pricepe foarte tare”, a spus, ironic, preşedintele UDMR, care încă nu a citit cartea scrisă de Nicolae Ciucă. În schimb, politicianul maghiar i-a recomandat liderului PNL o carte despre istoria lumii: ”Drumurile mătăsii”, scrisă de profesorul britanic Peter Frankopan.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a citit cartea lui Nicolae Ciucă.

”Nu.Ştiţi care e problema? Am o listă lungă cu ce trebuie să citesc. Nu spun că nu voi citi, fiindcă eu sunt un om extrem de curios, dar mai aştept”, a răspuns preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a mai fost întrebat dacă panourile instalate de liberali în toată ţara pentru a promova cartea lui Nicolae Ciucă l-au ajutat pe liderul PNL sau mai degrabă l-au afectat.

”L-au afectat, sigur. Şi nu cred că Nicolae Ciucă e foarte fericit de această campanie. Au investit foarte mulţi bani. Eu, ironic, am spus la un moment dat, după ce Consiliul Concurenţei a amendat editurile: trebuie rugat PNL să facă consultanţă pentru editurile mari. Sau să dăm PNL-ului tot ce înseamnă editare de cărţi în România, că se pricepe foarte tare. Dar nu cred că Nicolae Ciucă e foarte fericit pentru ce i s-a întâmplat. Numai câte reproşuri am auzit eu în această vară…Şi dacă eu am auzit aceste reproşuri, sigur că şi Nicolae Ciucă le-a auzit”, a comentat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR i-a recomandat lui Nicolae Ciucă două cărţi de istorie universală scrise de britanicul Peter Frankopan, profesor la Universitatea Oxford.

