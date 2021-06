Cum arata Klaus Iohannis la 17 ani. Presedintele a facut publica o fotografie si a scris "amintiri din copilarie". Comentariile amuzante primite de seful statului

"Amintiri din copilarie". Asa si-a intitulat seful statului postarea. In imagine, Klaus Iohannis are o expresie foarte serioasa, apare imbracat la costum, cu camasa si cravata.Postarea a starnit o multime de reactii de tot felul. Unii au apreciat fotografia, altii au glumit pe seama seriozitatii tanarului Iohannis.- Un copil frumos si serios, ca si acum. Domnule presedinte , respect si admiratie!- Inca de atunci priveati "cu atentie si ingrijorare"- Cred ca inca de pe atunci va gandeati sa promulgati, din prima, legea amnistiei fiscale. Dupa uitatura.- Legenda spune, ca dansul a zambit la poza dar, cu intarziere!- Ati avut potential de tanar! Domnule presedinte, cred ca le trece un fior pe spate pesedistilor (si nu numai) cand privesc aceasta fotografie! Multa sanatate si putere de munca!Klaus Iohannis are 61 de ani, iar din 21 decembrie 2014 ocupa functia de presedinte al Romaniei.