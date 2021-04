Laura Codruta Kovesi vrea ca Parchetul European sa isi inceapa activitatea de urmarire penala de la 1 iunie

Kovesi afirma in scrisoare ca de la numirea Colegiului Parchetului European au fost adoptate decizii-cheie pentru infiintarea institutiei, a fost recrutat personal pentru biroul central din Luxemburg si a fost pregatit un sistem de gestionare a cazurilor, care poate fi utilizat. Colegiul EPPO a numit deja procurori europeni delegati in 10 state , iar procedurile de selectie din celelalte state membre sunt in curs, sustine Kovesi, potrivit unui comunicat de presa Biroul Procurorului General European (EPPO) are jurisdictie in 22 de tari europene. Ungaria, Polonia, Suedia, Danemarca si Irlanda au decis sa nu adere la acest proces. Parchetul European va desfasura investigatii transfrontaliere cu privire la fraude care implica fonduri UE re depasesc 10.000 de euro sau cazuri de frauda transfrontaliera a TVA ce au ca rezultat daune care depasesc 10 milioane de euro. Laura Codruta Kovesi a depus juramantul la sfarsitul lui septembrie , alaturi de cei 22 de colegi ai sai, proveniti din statele care participa la aceasta cooperare intarita.