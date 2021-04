Studentii ar putea avea gratuitate in bibliotecile central universitare! Initiatorul legii: "93,5% dintre romani nu cumpara nici macar o carte pe an!"

"93,5% dintre romani nu cumpara nici macar o carte pe an"

Concret, parlamentarul sustine, in proiectul sau de lege , eliminarea taxelor pe care studentii sunt obligati sa le plateasca in schimbul obtinerii documentelor si materialelor de studiu.Contactat de, Havarneanu a explicat ca se bazeaza pe sustinerea celor de la USRPLUS pentru a trece proiectul de lege prin Parlament si ca spera ca celelalte partide, fie ele si in opozitie , "nu vor putea vota impotriva educatiei, nu vor ridica obstacole in calea tinerilor care tind sa se perfectioneze".Proiectul de lege poate fi accesat AICI "Inainte de a da curs initiativei legislative, m-am consultat cu multe asociatii, cu ONG -uri, cu membrii Comisiei de Educatie si am avut alaturi permanent Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Sunt sustinut in acest demers de colegii din USRPLUS care au semnat pentru proiectul meu. Suntem parte din Coalitia de guvernare si vom misca lucrurile in directia buna. Eu cred ca celelalte partide, fie ele si in opozitie, nu vor putea vota impotriva educatiei, nu vor ridica obstacole in calea tinerilor care tind sa se perfectioneze. Ar fi un gest necugetat prin care ar spune NU lecturii, studiului, performantei.Cand am gandit acest proiect am analizat legile in vigoare, lacunele lor, felul gresit in care lasa loc de interpretari. Pe toate le-am mentionat in expunerea de motive. Am facut referire la drepturile pe care le au studentii si modalitatea prin care putem imbunatati legea, pentru a elimina discriminarea", spune deputatul USRPLUS.Chestionat ce impact financiar va avea proiectul de lege gandit pentru tineri, Filip Havarneanu sustine ca acesta va fi "unul nesemnificativ". "Daca toti studentii si-ar face abonamente, "pierderile" ar fi de 5 milioane de lei, iar daca doar jumatate dintre ei ar opta pentru asta, pierderile ar fi de 2,5 milioane de lei, o suma foarte mica raportata la bugetul ministerelor", spune parlamentarul."Bibliotecile central universitare sunt finantate de stat, nu solicit in acest moment o investitie financiara, ci mai degraba o investitie de ordin moral in educatia studentilor. Renuntarea la taxele de permis nu blocheaza activitatea BCU. Am facut impreuna cu echipa mea si un calcul estimativ si da, ar fi vorba de un impact bugetar nesemnificativ, daca se elimina aceste costuri pentru accesul la informatie.Libertatea tinerilor de a studia si sprijinul in perfectionarea lor nu pot fi considerate "pagube", ci o "cotizatie" absolut necesara intr-o tara in care 93,5% dintre romani nu cumpara nici macar o carte pe an", a conchis parlamentarul.In prezent, Bibliotecile Central-Universitare din tara (Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" din Bucuresti, Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi si Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" din Timisoara), percep o taxa pentru eliberarea permisului de acces la biblioteca pentru studenti, dupa cum urmeaza: Bucuresti: eliberare permis 25 lei, vizare anuala 10 lei; Cluj: eliberare permis 40 lei, vizare anuala 10 lei; Timisoara: eliberare permis 35 lei, vizare anuala 35 lei; Iasi: eliberare permis 30 lei, vizare anuala 20 lei.Amintim ca in februarie, Guvernul a adoptat si eliminarea transportului gratuit pentru studenti. "Se modifica Legea Educatiei Nationale in sensul stabilirii dreptului studentilor sa beneficieze de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport si abrogarea prevederilor prin care se reglementa ca studentii sa beneficieze de gratuitate", a anuntat la acea vreme premierul Florin Citu