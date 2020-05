ALDE, Pro Romania si UDMR au depus la Senat legea pentru anularea amenzilor din starea de urgenta: Cine a platit isi primeste banii inapoi

Citeste integral

Conform unui comunicat remis, proiectul de lege a fost initiat de presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, impreuna cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, si liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila.Proiectul a fost depus la Senat cu solicitarea de dezbatere in procedura de urgenta.Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Tariceanu a oferit acteva precizari."1) Nu propunem anularea amenzilor pentru cei care au fugit din izolare sau din carantina sau cei care au produs tulburari ale ordinii si linistii publice2) Nu este un proiect care sa ne faca pe cei care am respectat legea sa ne simtim nedreptatiti.3) Nu urmarim sa descurajam Politia sa-si faca datoria.Este o lege care va permite justitiei sa functioneze si sa nu fie ingropata in peste 300.000 de dosare", a scris liderul ALDE.Astfel, art. 1 al legii prevede ca "procese verbale de contraventie emise in temeiul art. 28 din OUG 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta".Iar art. 2 prevede ca amenzile aplicate care au fost achitate"Art. 3 - Pentru amenzile care nu au fost achitate, in tot sau in parte, in baza proceselor verbale prevazute la art. 1, organele fiscale nu vor da in debit sumele datorate in vederea executarii silite.Art. 4 - Persoanele sanctionate contraventional, in temeiul proceselor verbale prevazute la art. 1, si care nu au achitat cuantumul amenzii pana la data intrarii in vigoare a legii, nu achita amenzile aplicate", se mai arata in proiect.Totodata, aceste prevederi nu se aplica in cazul proceselor verbale prin care s-au impus sanctiuni pentru incalcarea masurilor de izolare si carantina si nici pentru tulburarea ordinii si linistii publice.In fine, Ministerul Finantelor Publice trebuie sa stabileasca procedura de restituire a sumelor in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a legii.In expunerea de motive se arata ca "de la inceputul starii de urgenta au fost reclamate in spatiul public (...) mai multe situatii cu romani care au fost victime ale actiunii abuzive a fortelor de ordine in ceea ce priveste aplicarea de sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor ordonantelor militare (...)".Potrivit sursei citate, in tara noastra au fost aplicate peste 300.000 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare depaseste 600 de milioane de lei, adica 120 de milioane de euro."Cuantumul amenzilor in Romania cu siguranta ne situeaza pe locul intai intre tarile Uniunii Europene", se mai explica in expunerea de motive.Un alt motiv evidentiat este faptul ca cei peste 300.000 de romani amendati se pot adresa instantelor de judecata pentru anularea amenzilor, insa "o asemenea situatie ar duce la blocarea totala a sistemului de justitie", iar in contextul pandemiei, aceste persoane se pot expune infectarii cu COVID-19."Pentru a evita blocaje in sistemul de justitie, dar si pentru a limita pericolul de raspandire a COVID-19 in aceasta perioada, am decis sa inaintam prezenta propunere legislativa care sa anuleze in mod automat aceste amenzi, fara a mai fi nevoie de a merge in instanta, cu exceptia sanctiunilor contraventionale aplicate pentru incalcarea masurii de izolare la domiciliu si carantina, dar si pentru tulburarea ordinii si linistii publice", conchide documentul.Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, in 6 mai, ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale Curtea Constitutionala a precizat atunci, intr-un comunicat, ca a decis, cu unanimitate, ca OUG 34 este neconstitutionala in integralitate. Aceasta ordonanta este cea prin care au fost majorate amenzile pentru persoane fizice de la 100-5.000 de lei la 2.000-20.000 de lei, iar pentru persoane juridice de la 1.000-70.000 de lei, la 10.000 - 70.000 de lei.Ulterior, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis cetatenilor ca decizia Curtii nu atrage automat anularea acestora , ci amenzile trebuie contestate in instanta.A.D.