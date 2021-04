Avertisment Expert Forum: Trimiterea in Parlament a modificarilor la legile justitiei "este o aventura periculoasa"

Expert Forum a anuntat joi ca a lansat un raport care analizeaza legile justitiei, precizand ca trimiterea in forma actuala a proiectelor propuse de Ministerul Justitiei "risca sa deschida o cutie a Pandorei"."Expert Forum a lansat astazi un raport care analizeaza legile justitiei. Trimiterea in Parlament a celor trei proiecte propuse de Ministerul Justitiei in forma actuala risca sa deschida o cutie a Pandorei, fiind greu de anticipat care va fi rezultatul si durata procesului legislativ . Vorbim despre aproximativ 550 de articole incluse in cele trei proiecte de acte normative, fiecare facand obiectul dezbaterilor parlamentare si putand fi eventual modificat", se precizeaza intr-un comunicat al organizatiei.Potrivit sursei citate, dupa publicarea de catre Ministerul Justitiei a proiectelor de lege in martie 2021, a devenit evident din luarile de pozitie publice ca propunerile anuntate nu sunt momentan agreate de toate cele trei partide politice din coalitia de guvernare, fiind criticata publicarea proiectelor fara consultarea prealabila si fara negocierea lor in coalitie."Din pacate, aceste reactii vin dupa un alt episod nefericit in care coalitia de guvernare a actionat disociat in legatura cu proiectul de lege de desfiintare a Sectiei Speciale. Desi desfiintarea Sectiei Speciale este un obiectiv asumat de catre coalitia de guvernare prin Planul de guvernare, propunerea Ministerului Justitiei a fost amendata chiar de partenerii de coalitie. UDMR a introdus un amendament care va oferi magistratilor o protectie suplimentara la trimiterea in judecata - practic niciun judecator si niciun procuror nu va putea fi trimis in judecata fara acordul Sectiei competente din Consiliul Superior al Magistraturii. Mai mult, aceiasi parteneri de coalitie au introdus recent un amendament suplimentar prin care dosarele Sectiei Speciale nu revin la unitatile de parchet in functie de obiectul dosarului, ci vor fi transmise la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul parchetului General, unde vor fi transferati toti procurorii Sectiei Speciale", afirma reprezentantii Expert Forum.Aceste evenimente recente, spune Expert Forum, arata ca redeschiderea integrala a legilor justitiei "este o aventura periculoasa" si ca este foarte probabil sa asistam la o "cavalcada a amendamentelor nocive introduse cu privire la institutii si concepte care astazi sunt foarte bine reglementate"."In incercarea de a obtine perfectiunea legislativa, s-ar putea sa pierdem si lucrurile bune aflate in legislatia in vigoare astazi. Proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale este un exemplu dureros in acest sens", precizeaza sursa mentionata.In opinia Expert Forum, calea de urmat trebuie sa fie una pragmatica, axata pe rezolvarea problemelor restante privind sistemul judiciar romanesc."Deciziile CEDO, deciziile CCR , precum si recomandarile Comisiei de la Venetia si ale Comisiei Europene servesc ca baza solida pentru elaborarea de proiecte distincte pe aspectele care trebuie corectate: reglementarea unor mecanisme de contestare in instanta a cererilor de revocare pentru procurorii sefi, reglementarea mecanismelor de revocare a membrilor CSM, reglementarea mai solida a Inspectiei Judiciare si a mecanismelor de raspundere materiala si disciplinara", mai arata organizatia.Expert Forum mai spune ca aceste proiecte individuale pot fi promovate de sine statator in Parlament, avantajul fiind ca discutia ar fi axata pe acestea, iar nu pe toate articolele din legile justitiei, inclusiv cele privind aspectele care nu au fost niciodata criticate. Aceasta este calea de urmat, care, daca va fi implementata cu succes si se va bucura de sustinere politica solida, va putea deschide calea pentru ridicarea MCV.Dincolo de considerentele legate de oportunitatea deschiderii dezbaterii pe legile justitiei in ansamblul lor expuse mai sus, Expert Forum considera ca unele din solutiile legislative propuse sunt fie problematice, fie insuficient explicate, fie nu transpun corect deciziile Curtii Constitutionale, fie ar genera dificultati in practica."Trebuie spus de la bun inceput ca analiza comparativa a textelor propuse prin raportare la prevederile in vigoare in prezent este dificila deoarece lipseste un tabel comparativ, iar in unele cazuri a fost schimbata ordinea si logica interna a textelor", afirma reprezentantii organizatiei.