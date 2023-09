ANI si DNA, la plimbare pe centura lipsa (Opinii)

Daca as fi pentru o zi presedinte, i-as trimite pe procurorii DNA si expertii ANI sa strabata tara in lung si-n lat cum si pe unde pot.

Intr-o mana le-as pune legile cu tot cu planurile care de 23 de ani stabilesc tot mai multi kilometri de autostrazi care trebuie sa fie construiti, iar in cealalta le-as da hartile actualizate ale drumurilor, ca sa nu se rataceasca prin codrii patriei. O luna le-ar fi suficient ca sa inteleaga de unde trebuie sa inceapa cercetarea.

Cu lista ministrilor si premierilor de dupa '89 in fata, m-as astepta din partea lor ca dreptatea sa nu ramana decat o chestiune de timp.

Apoi, cu ajutorul colegilor de la ANI, carora sa le ceara o balanta detaliata a veniturilor versus casele, masinile si conturile ministrilor si directorilor, treaba ar fi pe jumatate incheiata.

Cu asemenea dovezi, dosarele ar trebui sa impresioneze orice instanta.

Procurorii stau fata in fata cu sutele si miile de kilometri de gropi, hartoape si betoane risipite de-a lungul si de-a latul tarii cu vilele, hotelurile, conturile si miile de hectare de terenuri din averile celor care au condus Transporturile si directiile de drumuri si Compania Nationala de Autostrazi.

Mai mult, daca si-ar da interesul, procurorii ar descoperi ca exista mai multe legi in Romania care includ si prevad in cadrul lor expres numarul de kilometri de autostrazi si drumuri pe care aceiasi politicieni se angajeaza sa-i execute in timpul mandatului.

O simpla cautare le-ar pune in brate oamenilor justitiei si proba pe care nici nu ar fi visat sa o aiba: nu mai putin de noua acte normative au fost emise din 1990, toate trasand la milimetru harta miilor de kilometri de drumuri. Plus termenul limita.

Ba legea din 2003 specifica exact si numarul de km de autostrada: 1.736. Cu toate documentele oficiale in fata, procurorii ar trebui sa stie deja in ce palate si conturi s-a turnat cea mai mare parte de asfalt.

In sfarsit, procurorii DNA si angajatii ANI ar putea scapa de stresul provocat de criticile si atacurile politicienilor, intensificate si mai mult in ultimii ani, daca ar citi raportul Curtii de Conturi, de unde ar afla ca statul a fost furat in ultimii cinci ani de aproape un miliard de euro, si raportul Consiliului Concurentei, in care se precizeaza ca Romania plateste de trei ori mai mult decat vecinii bulgari pe kilometru de autostrada.

Poate s-ar enerva afland ca, desi ne costa de trei ori mai mult, construim de doua ori mai putin decat ei.

Cum au reusit sa faca asta oficialii statului? O parte se spune in raport - practici anticoncurentiale care duc la scumpirea constructiei, o parte ramane sa fie descoperita de procurori.

Cu astfel de documente in fata, aflarea adevarului ar fi doar o proba a bunei lor credinte. Si acum, un lucru pe care putem sa il facem si noi privind la activitatea celor doua institutii - DNA si ANI. Cati fosti ministri, directori si secretari de stat de la Transporturi au luat la intrebari? Raspunsul e simplu.