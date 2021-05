Avocatul Poporului a formulat exceptie de neconstitutionalitate privind OUG pentru modificarea Codului muncii. "Relatia de munca este lipsita de orice predictibilitate"

"Dispozitiile pct. 1 din articolul unic al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2021 modifica art. 17 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in sensul ca elimina obligatia de informare in scris a angajatilor microintreprinderilor cu privire la atributiile postului, prin intocmirea fisei postului, care reprezinta insusi obiectul contractului individual de munca (...), relatia de munca este lipsita de orice predictibilitate, angajatii aflandu-se la dispozitia angajatorului, care va putea oricand sa impuna sarcini care sa exceada muncii la care lucratorul a dorit sa se angajeze.Mai mult, stabilirea atributiilor postului exclusiv verbal conduce la imposibilitatea ca angajatii microintreprinderilor sa probeze indeplinirea atributiilor", se arata in exceptia de neconstitutionalitate.De asemenea, Avocatul Poporului considera ca OUG nr. 37/2021 incalca principiul egalitatii cetatenilor in fata legii. "Dispozitiile pct. 1 din articolul unic al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2021 creeaza un tratament discriminatoriu intre salariatii unei microintreprinderi care nu sunt indreptatiti sa li se comunice, in scris, fisa postului si salariatii unui angajator care nu are calitatea de microintreprindere si carora li se comunica in scris fisa postului", mentioneaza Avocatul Poporului.Potrivit sursei citate, lipsa de armonizare a dispozitiilor OUG nr. 37/2021 cu dreptul UE conduce la incalcarea prevederilor constitutionale ale articolelor 11, 20 si 148 alineatul 2. De asemenea, Avocatul Poporului crede ca OUG nr. 37/2021 incalca articolul 115 alineat 6 din Constitutie prin nerespectarea dreptului la protectia sociala a muncii si principiului egalitatii in drepturi.