10 august 2018: capat de drum

O hartie de turnesol, pentru ca gestul instantelor autohtone este proba, lipsita de echivoc, a protectiei de care se bucura si de care se vor bucura, mereu, in Romania, cei care exercita forta arbitrara a statului, spre a apara privilegiile si spre a intimida pe cetatenii ce nu mai vor sa fie simpli supusi. Cazul 10 august 2018 este, asadar, o fotografie in care se poate examina starea statului de drept, la aproape doi ani de la condamnarea definitiva a lui Liviu Dragnea . Iar in aceasta fotografie se pot observa, cu precizie, retelele de complicitati fara de care Liviu Dragnea nu ar fi ajuns niciodata atat de departe, in timp atat de scurt. Caci Liviu Dragnea poate ca nu mai este politic activ, dar mostenirea pe care o lasa Romaniei este intreaga si cat se poate de importanta: un segment influent de la nivelul magistraturii a fost, pe toata durata mandatului lui Dragnea, dupa cum este si acum, solidar cu intentia de a domestici justitia independenta.Cazul 10 august 2018, cu a sa recenta solutionare, este semnificativ si pentru dinamica statului roman insusi. Exonerarea de raspundere a factorilor responsabili de la nivelul jandarmeriei este o forma de impunitate si de imunitate oferita de autoritati celor care au misiunea de a proteja nu ordinea de drept, ci ordinea ce ii favorizeaza pe politicieni. Transformati in pretorieni de catre Liviu Dragnea, jandarmii au redescoperit, pe 10 august 2018, gustul familiar al represiunii de tip militienesc si securistic. Violenta cu care s-au indreptat impotriva cetatenilor pasnici, ca si recursul la montari si inscenari, era modul in care acest trecut al comunismului si al anilor nouazeci era retrezit.Citeste si https://ziare.com/stiri/jandarmi/cine-conduce-jandarmeria-romana-1656784 Pretorienii domnului Dragnea, organizatorii unei mobilizari de tip autocratic impotriva romanilor, sunt recompensati, acum, prin decizia justitiei noastre. Aceasta recompensa este un mesaj pe care statul il trimite celor care au avut naivitatea de a apara domnia legii, in lunile care au urmat adoptarii OUG 13: intre represiune si idealuri civice, alegerea este cat se poate de clara. Cetatenia ramane un deziderat, realitatea este aceea a omnipotentei statului rapace, inept si pradator.La capatul unui an in care starea de urgenta si de alerta au intarit, constant, latura intruziva si autoritara a statului, in numele protejarii sigurantei sanitare, inchiderea definitiva a dosarului 10 august clarifica modul in care statul se raporteaza la propriile sale abuzuri. Inegalitatea in fata legii este reafirmata, spre a nu mai exista nici o indoiala. Capatul de drum al acestui dosar este si capatul de drum al unor sperante care au animat un efort de masiva mobilizare civica. Marasmul redevine starea naturala de existenta a societatii noastre.Text publicat si pe Marginaliaetc.ro