Coalitia "Opriti Codurile" atrage atentia asupra OU privind modificarea legilor

Coalitia "Opriti Codurile" atrage atentia asupra Ordonantei de Urgenta nr. 61/2009, ce permite eliminarea studiilor de impact in cazul proiectelor de legi asupra carora Guvernul si-a angajat raspunderea.

In conditiile in care Coalitia a contestat legalitatea celor patru Proiecte de Coduri - civil, penal, de procedura civila si de procedura penala - tocmai pentru absenta acestor studii de impact, precum si a unor dezbateri conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica dar si a avizelor CSM si CES, Coalitia "Opriti Codurile" considera inacceptabila decizia Guvernului, se arata intr-un comunicat al organizatiei.

"Este genul de masura care submineaza ideea de lege in Romania. Legile sunt acolo nu pentru a fi respectate, ci pentru ca cineva sa le poata modifica dupa interesele de moment", considera Ioana Avadani, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, organizatie membra a Coalitiei "Opriti Codurile".

Coalitia, formata din organizatii neguvernamentale, ale mass-media si ale mediului de afaceri, atrage atentia asupra faptului ca studiile de impact sunt vitale pentru ca actele normative sa poata fi aplicabile in societate.

Studiile de impact nu trebuie sa fie facultative

"Studiile de impact nu trebuie sa fie ceva facultativ, ele sunt vitale pentru a avea Coduri care sa poata sa fie aplicabile in societatea romaneasca. Nu trebuie sa avem doar niste proiecte de cod care sa sune bine, trebuie sa vedem daca pot sa fie puse in practica. Si acesta este rolul studiilor de impact", a declarat Georgiana Iorgulescu, director al Centrului pentru Resurse Juridice, organizatie membra a Coalitiei "Opriti Codurile".

Guvernul a publicat in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Aceasta prevede, printre altele, eliminarea necesitatii obtinerii studiilor de impact, - in cazul proiectelor de legi de importanta si complexitate deosebita, al proiectelor de legi asupra carora Guvernul si-a angajat raspunderea, precum si al proiectelor de legi de aprobare a ordonantelor emise de Guvern in temeiul unei legi de abilitare si supuse aprobarii Parlamentului.

