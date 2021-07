Inițiativa legislativă prin care un deputat UDMR vrea sa reglementeze numărul urșilor

În acest sens, Kolcsar Karoly a solicitat solidaritate din partea colegilor săi din Parlamentul României, astfel încât tragedii cum au fost cele din judeţul Mureş, unde doi oameni au fost ucişi de urşi, unul la pescuit şi celălalt la o stână din satul Teleac, comuna Gorneşti, să nu se mai repete."Numărul de urşi s-a înmulţit inacceptabil de mult şi trebuie să facem paşi în sensul de a readuce situaţia la normal. Este lăudabil devotamentul politicienilor UDMR, atât la nivel local, cât şi la nivel guvernamental şi parlamentar, am încercat să găsim rezolvare la aceste probleme. Este lăudabil efortul ministrului Tanczos Barna care, cu greu, a reuşit să adopte o OUG care rezolvă doar parţial această problemă a urşilor (...) Vor apărea şi normele de aplicare în una-două zile şi putem să acţionăm. Această ordonanţă este doar ceva pe moment, rezolvă problemele stringente şi urgente fiindcă se poate aplica doar în intravilanul localităţilor (...)După ce va începe sesiunea parlamentară, sunt hotărât să depun un amendament la această OUG în sensul că se poate aplica şi în extravilan şi sunt hotărât să depun un proiect de lege prin care se poate reglementa şi se poate reduce numărul de urşi. Fac un apel la toţi politicienii responsabili să ne ajute, fiindcă nu mai putem, în caz contrar, vom plăti cu vieţi omeneşti, dări foarte scumpe şi nu le merităm", a declarat Kolcsar Karoly, într-o conferinţă de presă.Deputatul a spus că a copilărit în comuna Gorneşti, că niciodată nu au fost astfel de probleme cu urşii şi că nu va accepta lecţii de la nimeni, de la Bucureşti, organizaţii de mediu sau politicieni, care să le spună oamenilor de aici cum să trăiască."Aceste tragedii s-au întâmplat în extravilanul localităţilor, stânile şi cirezile de vaci sunt pe păşune, nu sunt în intravilanul localităţilor şi această situaţie trebuie reglementată. Soluţia este reglementarea numărului de urşi şi trebuie să aducem acea cale de mijloc în care ursul şi oamenii să coabiteze, iar eu cred că soluţia este revenire la numărul de urşi care era în anii '80-'90 (...) E nevoie de măsuri urgente şi stringente. Dacă nu ne mişcăm rapid, măsurile sunt tardive (...) Acest fermier ce poate să facă? Să vândă animalele şi să se mute din localitate. Este afectat turismul, turiştii nu mai vin fiindcă le e frică de urs (...) Întreb acele organizaţii şi politicieni care sunt împotriva reglementării numărului de urşi, ce vor să facă? Le lansez invitaţia să vină în comuna Gorneşti, în Ilioara, în Teleac să ne ajute. Chiar este mare nevoie de ajutor, fiindcă fiul ciobanului răposat, care va fi înmormântat astăzi, are nevoie de ajutor. Haideţi ONG -iştilor, veniţi, staţi câte o zi, o săptămână la stână şi vedeţi care e viaţa reală, nu cea de la etajul 10 a blocului din Bucureşti!", a spus deputatul UDMR.Kolcsar Karoly le-a sugerat celor care se opun reglementării numărului de urşi să îi privească în ochi pe cei care i-au pierdut pe cei dragi, în urma atacurilor urşilor, sau pe cei care au rămas fără culturi şi animale."Vrea cineva dinadins să distrugă agricultura, turismul, tradiţiile - oieritul, zootehnia? Oare are cineva acest scop, să importăm toate alimentele de bază, să nu mai putem ieşi într-o drumeţie, ca toată lumea să fie speriată să stea pe telefon sau se să se uite la televizor?", a susţinut deputatul Kolcsar Karoly.Primarul comunei Gorneşti, Kolcsar Gyula, a afirmat că în comună în fiecare zi sunt emise 3-4 alerte de urgenţă prin RO-ALERT din cauza urşilor şi că oamenii sunt terorizaţi."Judeţul Mureş a dat, din păcate, a doua victimă din cauza ursului. Ultima a fost în satul Teleac, când un biet bătrân de 80 de ani, care îşi ajuta băiatul la stâna din Teleac, gândiţi-vă în ce hal şi-a trăit ultimele clipe din viaţă (...) Am vizitat familia victimei şi am asigurat-o de tot sprijinul nostru. Dar problemele nu se opresc aici şi nu sunt doar de acum. Problemele acestea nu sunt numai aici, sunt pe Valea Nirajului, pe Valea Mureşului şi pe Câmpie, sunt probleme similare. Acum am primit pe RO-ALERT că ursul a ajuns iarăşi la o stână din Teleac, iar astă noapte a rupt gardul electric şi a intrat peste cai în grajd, tot la Teleac, iar la Ilioara a intrat în grădini. Nu se mai poate, de aceea ne-am întâlnit aici, ca să încercăm să sugerăm calea şi paşii care trebuie urmaţi, pentru că eu cred, cu tărie, că viaţa unui om nu este egală cu viaţa unui animal. Şi acest proces îl putem opri doar dacă acum ne apucăm de recoltarea şi diminuarea populaţiei de urşi, aşa cum se face în ţări civilizate, unde anual se recoltează 10-15% din numărul de urşi", a declarat primarul Kolcsar Gyula.În urma tragediei de sâmbătă noaptea, când un bărbat de 80 de ani şi-a pierdut viaţa la o stână, sfâşiat de urs, iar trupul lui a fost găsit la circa 300 de metri de la stână, localnicii din comuna Gorneşti i-au invitat, marţi, la discuţii şi pe parlamentarii PNL Mureş, Cristian Chirteş şi Ervin Molnar, pe preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, şi pe reprezentantul AJVPS Mureş, Ioan Lazar.Senatorul PNL Cristian Chirteş a spus că este singurul inginer silvic din Parlamentul României şi că în realitate nu reducerea fondului forestier este problema care aduce urşii în localităţi, ci faptul că numărul populaţiei de urşi este foarte mare, iar acest lucru este dovedit prin faptul că ursul trăieşte la munte şi în zonele submontane, nicidecum în zona de câmpie.Chirteş a arătat că rolul Parlamentului va fi hotărâtor în privinţa luării unei decizii referitoare la reglementarea populaţiei de urşi din România.Reprezentantul AJVPS Mureş, Ioan Lazar, susţine că numai pe fondul de vânătoare Gorneşti sunt acum 30-40 de urşi, deşi pe acest fond de vânătoare ursul nu a existat înainte, nefiind habitatul său natural.