Proiectul cu masurile pentru starea de alerta, votat pe repede inainte in Parlament. Legea e trimisa la promulgare

Ziare.

com

S-au inregistrat voturi 267 "pentru", 26 "impotriva" si 5 abtineri.DeputatiiToate grupurile parlamentare, cu exceptia ALDE si Pro Romania, au precizat ca voteaza in favoarea proiectului. Timpul de dezbatere a fost insa extrem de limitat, modificarile in comisii au fost numeroase, si ramane sa vedem, dupa ce va fi publicat, ce ar trebui sa respectam si pe ce baze ne sunt impuse.Actul normativ adoptat mai prevede si, cu respectarea masurilor de protectie sanitara, aceste prevederi fiind introduse de parlamentari."Starea de alerta reprezinta raspunsul la o situatie de urgenta de amploare si intensitate deosebite, determinata de unul sau mai multe tipuri de risc, constand intr-un ansamblu de masuri cu caracter temporar, proportionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia si necesare pentru prevenirea si inlaturarea amenintarilor iminente la adresa vietii, sanatatii persoanelor, mediului inconjurator, valorilor materiale si culturale importante ori a proprietatii", prevede textul adoptat.De asemenea, se mai precizeaza ca,In forma Guvernului aceasta prevedere nu exista, iar in forma adoptata de Senat, incuviintarea starii de alerta era necesara doar daca aceasta masura era luata la nivelul intregii tari.Starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii sau doar pe teritoriul unor unitati administrativ-teritoriale, dupa caz. Cand starea de alerta se instituie pe cel putin jumatate din unitatile administrativ-teritoriale de pe teritoriul tarii, masura se supune incuviintarii Parlamentului. Parlamentul se pronunta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, in termen de 5 zile de la data solicitarii de incuviintare. Daca Parlamentul respinge solicitarea de incuviintare, starea de alerta inceteaza de indata", se mentioneaza in textul adoptat.De asemenea, Parlamentul poate aduce modificari masurilor propuse de Guvern in starea de alerta., iar altele au ramas in forma Camerei superioare."Pe durata starii de alertaatat in interiorul, cat si la terasele din exteriorul acestora. Pe durata starii de alerta poate fi permisa prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice care nu se consuma in spatiile mentionate, cu exceptia teraselor unde se respecta masurile de protectie sanitara" - sunt alte prevederi adoptate de deputati."Pe durata starii de alerta se pot suspenda activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu acordul CNSSU. Masura nu se aplica in cazul centrelor comerciale mici de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incinta de sub 500 mp fiecare", se arata in document.Masurile restrictive de drepturi prevazute in prezenta lege, precum si, dupa caz, cele de renuntare sau de relaxare a acestora se dispun cu respectarea principiului egalitatii de tratament juridic pentru situatii identice sau comparabile, mai prevede un amendament adoptat de deputati.Camera Deputatilor este for decizional.Urmeaza ca legea sa fie trimisa la promulgare, dupa cele doua zile in care poate fi contestata la Curtea Constitutionala, si apoi intra in vigoare la trei zile dupa publicarea in Monitorul Oficial. Astfel, cel mai devreme aceasta ar putea fi in vigoare luni.