CCR a admis sesizarea Guvernului de neconstitutionalitate a Legii privind "DNA-ul padurilor"

Astfel, actul normativ este neconstitutional si urmeaza sa se reintoarca in Legislativ pentru a fi pusa in acord cu decizia CCR "A admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Guvernul Romaniei si a constatat ca este neconstitutionala Legea pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative", arata un comunicat de presa al CCR.Cabinetul Orban a depus pe 15 iulie la CCR o obiectie de neconstitutionalitate privind aceasta lege Senatorul USR Allen Coliban a precizat atunci ca "este inadmisibil jocul dublu pe care il face PNL "In Parlament, PNL s-a abtinut la vot in Camera Deputatilor si, ulterior, a votat pentru lege la Senat , pentru ca apoi Guvernul sa atace legea la CCR", a scris Allen Coliban pe Facebook Acesta se intreaba daca "atat de puternice sunt legaturile intre mafia lemnului si PNL?".El i-a cerut premierului Ludovic Orban "sa explice public de ce a contestat la CCR DNA-ul Padurilor.""PNL este aparatorul hotilor de lemne?", se intreaba Coliban in incheierea postarii pe reteaua de socializare.Pe 16 iunie, Senatul a votat, decizional, proiectul de lege initiat de USR care prevede infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu - DIIM (DNA-ul Padurilor).