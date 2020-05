Iohannis, somat sa nu promulge legea Tratatului de la Trianon, care ar alimenta discursurile extremiste in randul romanilor si maghiarilor

Nu face rau romanilor, dar nici nu-i ajuta

Din perspectiva organizatiei care militeaza pentru comunicarea publica responsabila, legea votata de majoritatea parlamentara este "un produs toxic pentru societate, al carui singur efect va fi alimentarea tensiunilor nationaliste intre cetatenii Romaniei".Conform expunerii de motive a proiectului de lege adoptat, marcarea Zilei Tratatului de la Trianon ar trebui sa combata "o serie de incercari de a impune o viziune distorsionata in ceea ce priveste Tratatul de la Trianon"."Din perspectiva maghiarilor din Romania, existenta unei zile a Tratatului de la Trianon nu va diminua impactul acelor, despre care se vorbeste in expunerea de motive a proiectului de lege adoptat, ci doar va spori potentialele efecte ale acestora.Pentru cetatenii romani de etnie maghiara, Tratatul de la Trianon reprezinta o trauma, care nu are de-a face cu detaliile juridice ale tratatului, ci cu ruperea lor simbolica de la natiunea maghiara.Daca isi doreste sa creeze spatiul cultural si politic pentru o natiune care isi integreaza toate minoritatile, Statul Roman ar trebui sa cultive atasamentul emotional al cetatenilor romani de etnie maghiara fata el. Or, acest lucru nu se poate face cu forta sau prin masuri care ignora sensibilitatile acestora, ci, din contra, recunoscandu-i, respectandu-i si sarbatorindu-le particularitatile culturale.Trebuie sa reamintim ca, desi maghiarii sunt, oficial, cea mai mare minoritate din Romania, nu exista nicio zi oficiala dedicata acestora, cum exista in cazul minoritatii rrome (Sarbatoarea Etniei Rromilor din Romania celebrata in fiecare an pe 8 aprilie) sau a celei tatare (Sarbatoarea Etniei Tatare din Romania, pe 13 decembrie).Exista doar Ziua limbii maghiare, sarbatorita pe 13 noiembrie in localitatile in care exista maghiari sau in unitatile scolare in care maghiara se preda ca limba materna", se arata in comunicat.ActiveWatch sustine ca naratiunile revizioniste cu privire la Tratatul de la Trianon nu au niciun fel de efect asupra cetatenilor romani, pentru ca ele practic lipsesc din spatiul public unde se vorbeste limba romana."Cu exceptia juristilor si a istoricilor, Tratatul de la Trianon poate avea doar o functiune simbolica, aceea de a marca nasterea Romaniei Mari. Insa romanii au deja o data simbolica extrem de puternica in mentalul colectiv pentru acest eveniment de o importanta uriasa: 1 Decembrie, data Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, Ziua Nationala a Romaniei.Transformarea Tratatului de la Trianon intr-un al doilea simbol pentru acelasi eveniment istoric nu face rau romanilor, dar nici nu-i ajuta, daca tot ceea ce se obtine este creearea unor disensiuni nedorite cu membrii unei minoritati atat de importante pentru spatiul cultural romanesc - maghiarii", puncteaza asociatia."Din perspectiva comunitatii internationale, combaterea efectelor presupusei propagande revizioniste mentionata in expunerea de motive nu are cum sa fie eficienta prin instituirea unei Zile a Tratatului de la Trianon, care ar produce efecte pur politice si doar pe teritoriul roman.Mult mai eficienta din acest punct de vedere ar fi finantarea cercetarii academice la niveluri comparabile celor din alte state ale Uniunii Europene. Acest lucru ar permite cercetatorilor sa produca materiale de calitate cu impact asupra comunitatii internationale, inclusiv in domeniul istoriei", se mentioneaza in comunicat.ActiveWatch mai spune ca, din perspectiva calitatii dezbaterii din spatiul public,"Situatia e cu atat mai grava cu cat ne aflam intr-o perioada pre-electorala, prin urmare exista riscul ca tema nationalista sa devina o tema importanta de dezbatere electorala.Istoria a demonstrat ca singurul rezultat care se poate obtine semanand ostilitate este fracturarea societatii", noteaza asociatia.Astfel, ActiveWatch ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa intoarca legea in Parlament si spera ca deputatii si senatorii sa gaseasca o metoda de "a nu mai vota aceasta greseala politica inca o data".Tratatul de la Trianon a fost semnat pe 4 iunie 1920 intre Puterile Aliate, invingatoare in Primul Razboi Mondial, si Ungaria, in calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, invins in Primul Razboi Mondial.