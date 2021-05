Initiativa legislativa adoptata de Camera Deputatilor care a uimit romanii. "Fara legea asta nu puteam colinda?"

Desi pare bizar, legea permite, in mod oficial de-acum incolo, primarilor sau sefilor de institutii publice sa organizeze evenimente de promovare a colindului in perioada mentionata in document.Astfel, potrivit "legii lerului" , cum deja a fost persiflata de internauti, incepand din 6 decembrie si pana in ultima zi din an, "autoritatile publice centrale si locale, persoanele fizice sau juridice pot organiza sau participa la diverse evenimente, de voluntariat, cu caracter social". Obligatiile privind organziarea acestor petreceri pana la urma revin in sarcina minsiterelor Educatiei si Culturii care trebuie sa realizeze un calendar de evenimente dedicate colindului.Proiectul de lege a primit unda verde din partea Guvernului, cu conditia ca organizarea acestor petreceri traditionale "de promovare a practicarii colindului" sa nu conduca la un efort bugetar suplimentar.Legea, care are un text destul de confuz, a primit aviz negativ din partea Consiliului Economic si Social, pentru ca expunerea de motive "nu reuseste sa furnizeze suficiente argumente introducerii unei astfel de zile".Initiativa legislativa a fost intens ironizata de internauti dupa ce Bogdan Gheorghiu s-a laudat pe pagina sa de Facebook cu proiectul care a trecut la vot."Explicati-ne, va rog, care este scopul proiectului de lege. Cu ce este ajutat colindul romanesc prin aceasta "perioada oficiala?", a comentat artistul Florin Ristei."Nu pleci asa la colindat aiurea fara proiect de lege. E treaba serioasa aici", este remarca unui alt urmaritor al contului de Facebook detinut de Gheorghiu."Nu inteleg, fara aceasta lege nu puteam colinda?" intreaba nedumerit un alt cititor.Altii i-au reprosat parlamentarului ca arata prea mult entuziasm pentru o lege "fata sa fie la numar", dar cei mai multi dintre zecile de persoane care au comentat cu privire la initiativa legislativa o gasesc nejustificata.