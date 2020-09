CCR a amanat decizia pe sesizarea lui Iohannis privind legea care interzice referirea la identitatea de gen in scoli

"Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 7 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, obiectie formulata de Presedintele Romaniei, Curtea Constitutionala a amanat pronuntarea pentru data de 28 octombrie 2020", arata CCR , intr-un comunicat de presa.Pe 10 iulie, seful statului a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea legii educatiei, adoptata pe 17 iunie de catre Senat , care prevede interzicerea in scoli si universitati a oricarei referiri privind identitatea de gen.Presedintele Iohannis argumenteaza ca forma actului normativ contravine principiului egalitatii cetatenilor, cel privind asigurarea accesului la invatatura, cel care se refera la protectia copiilor si tinerilor precum si prevederile privind libertatea constiintei, toate incluse in Constitutie.Actul normativ, in forma transmisa la promulgare, modifica si completeaza articolul 7 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in sensul interzicerii in unitatile, in institutiile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale, inclusiv in unitatile care ofera educatie extrascolara, a activitatilor "in vederea raspandirii teoriei sau opiniei identitatii de gen, inteleasa ca teoria sau opinia ca genul este un concept diferit de sexul biologic si ca cele doua nu sunt intotdeauna aceleasi".De asemenea, CCR a amanat tot pentru 28 octombrie, obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind comasarea terenurilor agricole detinute de asociatiile agricole constituite de unitatile de cult, obiectie formulata de 51 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR PNL , grupului minoritatilor, precum si deputati neafiliati.