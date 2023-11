Solicitarea presedintelui Iohannis de reexaminare a legii prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale a intrat miercuri la votul final in plenul Camerei Deputatilor. Dupa ce, cu doar o zi inainte, a fost respinsa de Senat, solicitarea presedintelui a fost respinsa si de Camera.

Miercuri dimineata, comisia de buget-finante ca Camerei Deputatilor a dat un raport de respingere a cererii presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege. Decizia a fost luata cu 13 voturi in favoarea respingerii, 9 impotriva si o abtinere, informeaza News.ro.

De asemenea, comisia a adoptat un amendament care prevede ca legea intra in vigoare la data de 1 a primei luni de la publicarea in Monitorul Oficial, amendamentul fiind formulat de presedintele Comisiei de buget, deputatul PSD Viorel Stefan, cel care a si convocat comisia in procedura de urgenta.

In cadrul dezbaterilor, deputatul USR Cosette Chichirau a cerut explicatii privind urgenta, informeaza sursa citata.

"Dupa cutremurul de azi-noapte a cazut sistemul informatic si noi comunicam prin metode conventionale (...). Cererea de reexaminare vizeaza o lege care va trebui sa intre in vigoare de la 1 Ianuarie. Taxa radio-tv, eliminarea acesteia trebuie sa se reflecte in bugetarea acestor doua servicii publice. De aici vine urgenta. Biroul Permanent s-a intrunit in aceasta dimineata si ne-a facut aceasta sesizare in raport de urgenta, noi nu avem decat sa dam curs acestei sesizari", a replicat Viorel Stefan.

UPDATE 12:00 - Plenul Camerei Deputatilor a respins prin vot cererea de reexaminare a presedintelui, cu 174 de voturi pentru, o abtinere si 85 de voturi impotriva, informeaza News.ro.

Liviu Dragnea, unul dintre initiatorii legii, a adresat multumiri de la tribuna tuturor celor care au facut posibila intrarea legii in vigoare, sustinand, printre altele, ca eliminarea taxei radio-TV este benefica pentru aceste institutii.

"As vrea sa nu mai planga nimeni pe umerii TVR si Radioului. De abia inainte aceste doua institutii pot iesi din politizare si pot iesi din dependenta fata de politic, in conditiile in care fiecare an prin lege vor sti ca au o suma foarte clara. N-au de ce sa se mai caciuleasca nici la prim-ministru, nici la Parlament, nici la ministrii de Finante, nici la care alt lider politic cu influenta in momentul respectiv", a spus liderul PSD.

Totodata, el a cerut ca restructurarea TVR sa inceapa imediat, dar "nu sub presiune" si nu prin concedieri.

"Nu mai vad nicio scuza posibila care ar putea fi inventata ca aceasta lege sa nu fie promulgata imediat de presedinte", a mai declarat Liviu Dragnea.

Din acest moment presedintele are la dispozitie 10 zile pentru a promulga legea, nemaiavand alta cale de atac.

In urma cu doua saptamani, seful statului a decis sa retrimita la Parlament legea Dragnea, refuzand sa o promulge.

