Legea Gorghiu pentru inchisoarea la domiciliu a fost respinsa definitiv de Camera Deputatilor

S-au inregistrat 305 voturi pentru respingere, iar un deputat nu a votat.Proiectul prevedea ca persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii pentru care s-a dispus executarea acesteia la domiciliu vor fi supravegheate in permanenta prin intermediul unei bratari electronice si a fost adoptat de Senat in sedinta din 31 martie.Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor pentru a fi respins la propunerea liderului deputatilor PSD, Alfred Simonis."Nu numai ca si cei de la PSD au votat pentru respingerea acestei initiative, am insistat sa fie respinsa. (...) In timp ce planeta se confrunta cu aceasta criza, pandemie, cei de la PNL au introdus pe sestache un proiect prin care cei care savarseau infractiuni grave sa execute pedepse la domiciliu.A fost nevoie ca astazi, luandu-i prin surprindere pe liberali, sa introducem proiectul pe ordinea de zi. A fost respins. Nu mai exista pericolul ca acestia sa execute pedepsele in vilele de protocol", a spus Simonis.Liderul PNL Florin Roman a indicat faptul ca sunt mai multe proiecte ale PSD care au acelasi obiect de reglementare si sunt tinute la sertar."Va arat ca sunt doua proiecte initiate de Serban Nicolae care au acelasi obiect cu arestul la domiciliu si le tineti la sertar. (...) Poate vom respinge si legile facute de PSD. Astazi nu ati vrut sa respingeti proiectul privind evaziunea fiscala. Ati vrut sa-i tineti in brate pe evazionisti", a spus Roman.In 3 aprilie, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat proiectul de lege initiat de Alina Gorghiu drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva."Este o aberatie. E un proiect de lege care a fost initiat de un senator al nostru fara a avea acordul grupului parlamentar din Senat, dar mai ales fara a avea acordul conducerii PNL. PNL nu sustine acest proiect de lege, Guvernul pe care il conduc este categoric impotriva acestui proiect de lege. Am dat mandat in camera decizionala, Camera Deputatilor, catre grupul parlamentar al PNL sa voteze impotriva acestui proiect, care este contrar liniei politice a PNL (...) si in cazul in care va trece de Camera Deputatilor, pentru ca am vazut ca la Senat au votat intr-o veselie aproape toti senatorii, il vom ataca la CCR", spunea, la acea data, Orban.Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect.