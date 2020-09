Iohannis a promulgat legea pentru reducerea varstei de pensionare cu 2 ani pentru cei din zonele poluate

De reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare beneficiaza persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prepararii minereurilor de uraniu, a extractiei si prelucrarii minereurilor feroase si neferoase cu continut de praf sau de emisii de gaze cu efect de sera, de amoniac si derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat si siliciu ori de radiatii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice si/sau de cocs metalurgic, a prelucrarii titeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a titeiului parafinos si neparafinos, a distilarii titeiului in vederea producerii pacurii si a uleiurilor.Localitatile cu astfel de conditii sunt: Baia Mare, Calarasi, Copsa Mica, Drobeta-Turnu-Severin, Slatina, Targu Mures, Tarnaveni, Turnu Magurele, precum si localitatile Aninoasa, Baia de Cris, Baita, Brad, Calan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orastie, Petrila, Petrosani, Soimus, Teliuc, Uricani, Vetel, Vulcan din judetul Hunedoara, localitatile Abrud, Baia de Aries, Lupsa, Rosia Montana si Zlatna din judetul Alba, localitatile Victoria si Fagaras din judetul Brasov, localitatea Galati din judetul Galati, localitatile Ciulnita si Slobozia din judetul Ialomita, localitatile Brazi si Ploiesti din judetul Prahova, localitatile Iacobeni si Vatra Dornei din judetul Suceava, localitatile Margina, Nadrag si Tomesti din judetul Timis, localitatile Berbesti si Ramnicu Valcea din judetul Valcea. Beneficiaza de prevederile proiectului si persoanele care locuiesc pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati.