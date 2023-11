Legi retrimise, numiri controversate si biletele otravite

In 2007, Basescu a apelat, de semnificativ mai multe ori decat anterior, la procedeul constitutional al retrimiterii legilor la Parlament, spre reexaminare. El a atras astfel de numeroase ori atentia legiuitorilor ca voteaza acte normative strambe, relateaza NewsIn.

O mare parte dintre cererile de reexaminare au vizat privilegii pe care clasa politica si le-a votat, fie ca este vorba de imobilele RAAPPS, fie de conditiile de pensionare sau sediile de partid. Anul a inceput insa cu o lege care va deveni celebra in disputa cu Parlamentul, cea a berii, care il facuse pe seful statului sa vorbeasca de parlamentarii care fac legi pentru infractori.

Surprinzator, legea era semnata, in majoritate, de democrati si liberal-democrati, actul normativ fiind unul dintre putinele cazuri incare Parlamentul i-a dat dreptate lui Basescu, aliindu-se insa impotriva democratilor, pusi in situasia ingrata de a-l combate pe presedinte.

Parlamentul i-a dat dreptate sefului statului in cazuri minore, fara incarcatura politica, cum ar fi eliminarea obligativitatii uniformelor scolare. Astfel, obiectii pe legi anticoruptie, de pilda cea a PSD care dezincrimina faptele de acordare de credite sau subventii cu incalcarea normelor de creditare ale bancilor, au fost respinse de plen. Nici in privinta ordonantei duty-free argumentele lui Basescu nu au avut castig de cauza.

Un alt motiv de sicane Basescu-Parlament fost legea prin care se mareau salariile diplomatilor, trimisa de presedinte spre reexaminare si apoi atacata, fara succes, tot de Administratia Prezidentiala la CCR. Controversa a dus la noi scrisori inflamate din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu.

Legea pensiilor a fost un alt subiect de disputa intre cele doua tabere, seful statului refuzand promulgarea inainte ca Guvernul sa precizeze sursa de finantare, asa cum cerea articolul 138, alineatul cinci din Constitutie, privind angajarea unor cheltuieli bugetare. Parlamentarii i-au reprosat ca nu doreste sa recunoasca victoria Legislativului la acest capitol.

Alte rexaminari au vizat ordonanta DIICOT, casele MApN, legea Camerelor de Comert, legea prin care GDS isi pierdea sediul, legea asociatiilor de proprietari sau o lege ce modifica Codul Fiscal. Seful statului nu a uitat nici doua ordonante cu privire la euroalegeri.

Cu siguranta insa, cel mai controversat astfel de act normativ au fost modificarile facute de Parlament la Codul de Procedura Penala, in plin scandal Remes. "Este o actiune fara precedent in istoria Romaniei cand un Parlament incearca sa subordoneze interesul public intereselor unui presupus infractor", a sintetizat Basescu motivul pentru care a decis sa retrimita legea Parlamentului spre reexaminare.

Presedintele a subliniat ca modificarile aduse vizeza exclusiv protejarea drepturile persoanelor invinuite sau cercetate si restrange prerogativele organelor judiciare, fapt "extrem de periculos" care poate duce la "disolutia activitatilor de investigare a institutiilor statului", ba chiar afecta si securitatea nationala.

La aceste argumente se adauga articolul privind pedepsirea persoanelor care, aflandu-se in exercitiul functiunii, divulgau fara permisiune informatii din dosarele penale, prevedere care putea limita drepturile la libera exprimare a ziaristilor si cel de exercitare libera a profesiei.

Numiri

Parlamentul nu a fost mai ingaduitor nici cu candidatii propusi de seful statului pentru diferite demnitati. De o "atentie" deosebita s-au "bucurat" acei candidati perceputi ca apropiati ai sefului statului si voci critice ai coalitiei anti-prezidentiale.

Acesta a fost cazul lui Sever Voinescu, propus ambasador pentru Washington, dupa ce Traian Ungureanu, pe care seful statului il vedea ambasador la Londra, fusese refuzat de premier. Sever Voinescu fost respins de Comisiile de specialitate ale Parlamentului, Mircea Geoana, presedinte al Comisiei de politica externa a Senatului, anuntand, inca de la inceputul audierilor, ca Sever Voinescu, fiind un apropiat al lui Traian Basescu, nu poate fi un ambasador echidistant, motiv pentru care, a adaugat liderul PSD, reprezentantii formatiunii sale se pronunta prin vot impotriva lui Voinescu.

De mentionat ca Voinescu a fost consul in SUA in timpul in care la putere in Romania era CDR, iar ambasadorul nostru la Washington era Mircea Geoana, numit de Ion Iliescu si mentinut in functie de Emil Constantinescu.

Castig de cauza in Parlament au avut doar Teodor Baconschi pentru postul de ambasador la Paris si Mihai-Razvan Ungureanu pentru cel de director al SIE.

Cele mai mari impotriviri le-au avut insa de intampinat propunerile presedintelui in Consiliile de Administratie de posturile ublice de radio si televiziune, Marilena Constantinescu, respectiv Catalin Avramescu. Acesta din urma a fost respins de Comisiile de specialitate, iar parlamentarii nu au facut niciun secret din faptul ca a fost vorba de un vot anti-Basescu.

De altfel, presedintele director general a fost ales de Parlament inainte de completarea Consiliilor cu membrii propusi de Basescu si sustinatorii sai. In replica, seful statului le-a transmis o scrisoare presedintilor Camerelor Parlamentului, in care remarca faptul ca desemnarea lui Alexandru Sassu in postul de director al televiziunii publice a facut obiectul unui troc politic intre PSD si PNL, iar validarea sa in Parlament este fi un semnal negativ la adresa principiului echidistantei in activitatea televiziunii nationale.

Aceste argumente au fost respinse de Parlament, care au acuzat lipsa de competente juridice din partea presedintelui in chestiunea aflata in dezbatere. Seful statului si-a depasit din nou atributiile constitutionale si s-a amestecat "direct si jignitor" in viata Parlamentului, "aducand elogii penibile unei persoane respinse la audieri de catre comisiile de specialitate", au argumentat alesii.

Scandalul a continuat, PD parasind sedinta plenului Parlamentului dedicata validarii propunerilor PD si ale Administratiei Prezidentiale in CA al SRTV si SRR. Democratii au contestat modul in care presedintele de sedinta, Nicolae Vacaroiu, a propus sa se desfasoare votul in aceste cazuri - membrii nominalizati de PD si Administratia Prezidentiala sa fie votati pe doua buletine de vot.

Astfel, propunerile pentru SRTV - Alexandru Lazescu si Catalin Avramescu - urmau sa figureze pe acelasi buletin de vot, iar daca parlamentarii taiau unul din nume, atunci ambii candidati erau respinsi. In cele din urma, toti candidatii nu au fost validati din lipsa de cvorum, astfel ca problema a fost lasata pe sesiunea de toamna. De mentionat ca Avramescu obtinuse doar 16 voturi pentru.

In sedinta in care Sassu si membrii in Consiliile SRR si SRTV urmau sa fie validati, Parlamentul a decis sa scoata de pe ordinea de zi validarea membrilor din partea PD si ai Presedintiei. Propunerea de scoatere de pe ordinea de zi i-a apartinut lui Nicolae Vacaroiu, care a afirmat ca va vorbi cu Traian Basescu si ii va cere sa nominalizeze un alt candidat pentru CA al TVR in locul lui Catalin Avramescu.

Parlamentul i-a aratat astfel din nou sefului statului ca respinge orice vine din partea Administratiei Prezidentiale.

Nu in cele din urma, Monica Macovei, un ministru pe care parlamentarii l-au identificat cel mai mult cu obiectul urii lor, Traian Basescu, a dus si ea un adevarat razboi cu alesii.

Alta premiera - criza biletelelor

Razboiul dintre seful statului si Parlament nu a ocolit nici serviciile secrete, adversarii lui Basescu aruncand umbre de indoiala asupra credibilitatii acestora, din motive ce tin de lupta politica.

Imediat dupa ce CCR a decis ca seful statului nu a incalcat Constitutia, liderul PSD, Mircea Geoana a dezvaluit ca presedintele Traian Basescu ar fi cerut serviciilor de informatii date compromitatoare despre judecatorii Curtii Constitutionale.

Geoana a prezentat presei ceea ce al a numit a fi un document olograf pe care l-ar fi intocmit prim-adjunctul directorului SRI, Florian Coldea, care ar atesta ca acest serviciu a exercitat presiuni la adresa judecatorilor Curtii Constitutionale.

Liderul PSD a cerut reanalizarea de catre Curtea Constitutionala a dosarului prin care a fost propusa suspendarea lui Traian Basescu.

Presedintele a respins categoric afirmatiile lui Mircea Geoana, pe care le-a considerat o incercare de a decredibiliza avizul negativ privind suspendarea dat de Curtea Constitutionala.

PD si UDMR au avut reactii similare cu ale presedintelui Basescu, in timp ce premierul Calin Popescu Tariceanu si liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, au considerat ca acuzatiile PSD ar putea fi adevarate. In acelasi timp, SRI, SIE si Curtea Constitutionala au infirmat acuzatiile lansate de Mircea Geoana.

Comisia SRI, condusa de liberalul Radu Stroe, s-a autosesizat cu repeziciune si a aratat cu degetul spre prim-adjunctul Florian Coldea, considerat si el un "preferat" al sefului statului. Ca de obicei, parlamentarii au pornit in forta, creand impresia ca acuzatiile l-ar invinovati pe seful statului.

Verificarile au ocultat modul in care Geoana a ajuns in posesia biletelului, dar, desi parlamentarii nu au reusit sa adune dovezi concludente, i-au trimis lui Basescu un document in care ii recomandau sa ia masuri impotriva lui Coldea.

Acesta a ramas o tinta si dupa aceasta afacere, pe acelasi tipar al biletelelor Coldea aparand apoi o serie de inscrisuri ale SRI dezvaluite de Mugur Ciuvica. Si de aceasta data, dupa scandaluri mediatice si declaratii initiale incriminatoare la adresa lui Coldea si a sefului statului, scandalul s-a stins, parlamentarii find nevoiti sa constate din nou ca nu au dovezi care sa le spritine suspiciunile.