Nicuşor Dan: "Licitaţia pentru studiul ce va sta la baza Planului Integrat de Calitate a Aerului va fi lansată în această săptămână"

Bucureştiul are restanţe pe mediu, iar în această săptămână vom lansa o licitaţie pentru realizarea unui studiu care să fie baza elaborării Planului Integrat de Calitate a Aerului.

"Mă preocupă subiectul de a face din Bucureşti un oraş verde. Avem nevoie de colaborare cu mediul privat şi, prin intermediul Camerei de Comerţ Româno - Germane, sperăm ca anunţurile noastre pentru achiziţii publice de diverse lucrări să ajungă către cât mai multe companii interesate. Din păcate, Bucureştiul are restanţe care vin din trecut şi pe care trebuie să le adresăm cu prioritate fără să neglijăm tot ce înseamnă tehnologie şi oraş al viitorului. În ceea ce priveşte strategia pentru un oraş verde, a fost în consultare publică şi lansăm chiar săptămâna aceasta o licitaţie pentru studiul care să fie bază pentru Planul Integrat pentru Calitatea Aerului. Înainte de a elabora planul de măsuri prin care să îmbunătăţim calitatea aerului, avem nevoie de un studiu care să ne spună care sunt principalii poluatori, unde sunt ei, care este ponderea fiecăruia în poluarea aerului din Bucureşti. Am fi foarte fericiţi dacă, în urma acestui proces de achiziţie pe care îl vom lansa săptămână asta, o firmă foarte serioasă, europeană, va face această analiză pentru Bucureşti", a spus Dan.

Acesta s-a declarat optimist în privinţa faptului că Primăria Municipiului Bucureşti va obţine acordul de administrare a Parcului Natural Văcăreşti de la Autoritatea Naţională pentru Arii Protejate, în baza depunerii unei solicitări în acest sens.

"Pe chestiuni care ţin strict de calitatea aerului, vreau să menţionez faptul că am depus şi sunt foarte optimist că o să obţinem de la Autoritatea Naţională pentru Arii Protejate administrarea Parcului Natural Văcăreşti, o uriaşă oportunitate pentru Bucureşti de mediu, dar şi turistică. Poate să devină un simbol al oraşului. Asta depinde de finanţarea din PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, n. r). Avem un proiect care se numeşte 'Plămâni verzi pentru Bucureşti' şi care înseamnă pur şi simplu plantarea a sute de mii de arbori în zone care o permit, inclusiv în alveolele de pe drumurile publice. Tot legat de mediu şi de verde, anul acesta a fost primul an în care nu s-a mai toaletat sălbatic în Bucureşti, în baza acelor avize generale pe care Primăria Generală le dădea şi administraţiile domeniului public ale sectoarelor le executau fără niciun fel de specialist", a explicat edilul Capitalei.

AHK România organizează, joi, în sistem hibrid, o nouă ediţie a conferinţei Cities of Tomorrow, cu tema "Cities in Dialogue II: New Green for New Generations".

