Ministrul Justitiei: Modificarile propuse la Legile Justitiei vor fi anuntate miercuri

Ministerul Justitiei arata, in 26 august, dupa ce presedintele Klaus Iohannis afirma ca Legile Justitiei trebuie corectate si cerea ministerului proiecte in acest sens, ca proiectele reparatorii ale Legilor Justitiei vor fi lansate in dezbatere publica in cursul lunii septembrie.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, va organiza, miercuri, de la ora 19.00, o conferinta de presa, la sediul Ministerului Justitiei, pe tema modificarilor propuse la Legile Justitiei, respectiv Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a anuntat, marti, MJ.In 26 august, presedintele Klaus Iohannis afirma ca Legile Justitiei au fost "ciuntite" de PSD si ca social-democratii au vrut sa controleze justitia, insa nu le-a iesit, pentru ca romanii s-au exprimat la referendumul pe Justitie. Seful statului adauga ca Legile Justitiei trebuie corectate si a solicitat Guvernului si ministrului Justitiei sa faca acest lucru. El isi exprima speranta ca pana in aceasta toamna Executivul va veni cu proiecte care sa corecteze situatia."Am toata increderea ca Justitia isi va face treaba, dar ma astept si eu sa se lucreze in asa fel incat cei vinovati sa plateasca in timp util. SI eu am fost nemultumit ca acele mari dosare au ramas mari restante. Sunt de parere ca se va lucra si se va recupera. Insa legile Justitiei au fost ciuntite de PSD, care a incercat sa puna mana pe justitie si s-o controleze. Nu le-a iesit fiindca romanii au iesit la referendum si au spus stop", declara Klaus Iohannis.Seful statului adauga ca are speranta ca Executivul va veni cu proiecte in aceasta toamna care sa corecteze legile Justitiei si astfel procurorii si judecatorii sa isi poata face treaba in ceea ce priveste dosarele ramase restante."Insa legile inca nu au fost corectare si in acest sens am avut solicitarea catre Guvern si ministrul Justitiei sa fie reparate legile justitiei care au fost duse intr-o forma nepotrivita de majoritatea pesedista. Am mare speranta ca deja vom avea in aceasta toamna proiectele care sa repare legile Justitiei si sa dea procurorilor, judecatorilor posibilitatea sa judece aceste dosare restante", concluziona presedintele Iohannis.In aceeasi zi, Ministerul Justitiei anunta ca va lansa proiectele reparatorii ale legilor justitiei in dezbatere publica in cursul lunii septembrie."Ministerul Justitiei saluta declaratia Presedintelui Iohannis privind legile justitiei! Ministerul Justitiei va lansa proiectele reparatorii ale legilor justitiei in dezbatere publica in cursul lunii septembrie", aratau reprezentantii MJ.Potrivit acestora, pe langa legile justitiei, vor fi puse in dezbatere publica si alte legi importante pentru sistemul judiciar, tot in luna septembrie.In 8 septembrie, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, afirma ca se lucreaza la elaborarea modificarilor la legile justitiei, acestea urmand a fi puse in dezbatere publica pana la finalul lunii septembrie."Dupa publicarea lor pe site-ul Ministerului Justitiei pana la finalul lunii septembrie, Ministerul Justitiei va organiza largi consultari cu asociatiile profesionale ale magistratilor, sindicatele grefierilor, Comisia Europeana, GRECO etc, inainte de a fi transmis CSM, unde, de asemenea, vor avea loc largi consultari si discutii pe marginea proiectelor", transmitea Ministerul Justitiei, adaugand ca va urmari "obtinerea unui parteneriat institutional si politic larg in sustinerea ulterioara a proiectelor in Parlament".