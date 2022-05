PC, singurul reprezentant al Opozitiei la dezbaterile pe educatie de la Parlament

Presedintele Partidului Conservator, Daniel Constantin, singurul lider al opozitiei care a participat la dezbaterile pe tema legii educatiei de la Palatul Parlamentului, a sustinut in fata participantilor la discutii ca ceea ce socheaza cel mai tare este modul in care ministerul vrea sa aduca elevii cu forta la scoala sau sa-i falimenteze pe parinti prin amenzi exorbitante pentru absente.

"Daca facem un calcul elementar, la 4 milioane elevi, inmultit cu amenda de 5.000 ron propusa de legea educatiei, rezulta 20 miliarde de lei, adica 5 miliarde de euro. 'Avem aici o lege a educatiei, sau o lege prin care Guvernul vrea sa rezolve criza din Romania, furand bani de la parinti?'", a declarat liderul fomatiunii conservatoare, dupa cum se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Legea educatiei prevede ca, in cadrul unitatilor de nivel gimnazial sau liceal, cu predare in limbile minoritatilor nationale, singulare in municipiu sau oras, se acorda personalitatea juridica, indiferent de efectiv. "Acest lucru inseamna ca vom infiinta o unitate juridica aparte chiar daca avem trei elevi de alta nationalitate? A calculat cineva ce efecte de segragare ar avea in comunitate acest lucru? Se opereaza atunci o asemenea institutionalizare chiar si pentru un singur elev al minoritatilor?", a mai declarat presedintele PC, Daniel Constantin.

"Legea e mai preocupata de introducerea/consfintirea principiului de vasalitate si de obedienta in raporturile ierarhice. Toata legea e plina de trasarea vasalitatii cadrelor didactice, a invatamantului nu fata de principii, prioritati, copii, viitor, ci fata de persoane si personaje politice. Ca dovada, numirea rectorilor este pusa in mana ministrului, numit politic in functie, care va controla astfel toate universitatile din Romania. Aceasta este depolitizarea cu care se lauda Guvernul?", se mai arata in comunicatul citat.

"Resping in totalitate propunerea formulata de Guvern pentru ca majoritatea lucrarilor proprii contravin procesului educational normal", a concluzionat presedintele conservator, Daniel Constantin.

