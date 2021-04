Deputat AUR, proiect de lege prin care soferii sa-si aleaga singuri perioada de suspendare a permisului

"In practica, sunt diverse situatii in care un conducator auto profesionist care a savarsit o contraventie la regimul rutier si poate sa stabileasca impreuna cu angajatorul perioada concediului de odihna si in acelasi timp sa trimita o cerere motivata organelor care aplica legislatia rutiera pentru ca sanctiunea complementara a suspendarii permisului auto sa fie amanata si aplicata intr-un interval de timp prestabilit de maxim 12 luni care sa nu atraga pedepse suplimentare pentru aceeasi fapta cum ar fi pierderea locului de munca sau/si a remuneratiei muncii", se arata in expunerea de motive facuta de deputat Potrivit Adevarul , Acatrinei a gasit si alte motive pentru neaplicarea suspendarii permisului in anumite cazuri: "Sunt situatii in care familiile conducatorilor auto, cand apare un eveniment neprevazut si nefericit - cum ar fi o inmormantare - sau un eveniment fericit - cum ar fi o nunta sau un botez -, situatii cand este nevoie de multe drumuri cu masina sau pentru rezolvarea problemelor care nu sufera amanare", mai arata Dorel Acatrinei. Deputatul Acatrinei este cel care si-a trecut in CV ca stie sa foloseasca telefonul mobil si platforma ZOOM. CV-ul este publicat pe site-ul oficial al Camerei Deputatilor.