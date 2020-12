Printesa Lia despre sotul ei, Paul de Romania, condamnat la inchisoare: "Paul ar vrea sa ceara azil politic"

"Paul este si s-a considerat nevinovat. Vom folosi toate caile legale care ne stau la dispozitie pentru a demonstra acest lucru.El nu a fugit din tara in urma condamnarii, ci a plecat in Portugalia, unde a deschis un proces de succesiune (...)", a spus printesa Lia, miercuri, intr-un interviu la Antena 3.Pe 18 decembrie, Printul Paul al Romaniei a fost pus pe lista persoanelor urmarite de Politia Romana, dupa ce nu a fost gasit acasa pentru aplicarea mandatului de arestare, dupa ce a fost condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa.Verificarile dispuse de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Corina Alina Corbu, privind respectarea legii si regulamentelor in legatura cu repartizarea aleatorie a dosarului Ferma Baneasa, in care au fost condamnati omul de afaceri Remus Truica, printul Paul si avocatul Robert Mihaita Rosu au inceput luni. Ulterior, se vor face verificari privind repartizarea aleatorie a dosarelor la toate sectiile ICCJ, conform News.ro.Citeste si: Paul de Romania, Steinmetz, Siberstein si Ignatenko au fost dati in urmarire internationala. Cei patru, condamnati in dosarul "Ferma Baneasa", nu au fost gasiti pana acum de politie