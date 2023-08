Proiect de lege privind interzicerea extremismului, depus de un deputat PSD

Deputatul PSD Bogdan Diaconu a depus miercuri, la Parlament, un proiect de lege privind interzicerea extremismului in toate formele sale de exprimare, inclusiv prin interzicerea prezentei in Romania a cetatenilor straini vinovati de actiuni anti-romanesti.

Proiectul legislativ ofera "un instrument legal interzicerii efective a manifestarilor extremiste pe teritoriul national (intruniri, tabere, conferinte sau mitinguri) care, prin obiectul, desfasurarea sau mesajele lor, aduc atingere directa sau indirecta art. 1 alin. 1 din Constitutie care prevede ca Romania este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil".

Proiectul de lege prevede, de asemenea, ca persoanele de cetatenie straina care promoveaza public in statele lor de origine, pe teritoriul Romaniei sau oriunde altundeva mesaje ce aduc atingere aceluiasi articol constitutional sa fie considerate "persona non grata pe teritoriul tarii noastre".

"Pentru a opri extremismul la sursa, proiectul propune ca partidele politice, fundatiile, ONG-urile sau orice fel de organizatii juridice sau non-juridice inregistrate in afara Romaniei care promoveaza mesaje si/sau desfasoara actiuni care aduc atingere directa sau indirecta art.1 alin.1 din Constitutia Romaniei sa fie interzise pe teritoriul Romaniei", se mai arata in proiect.

In opinia lui Bogdan Diaconu, autoritatile romane "au asistat neputincioase la dezvoltarea rapida si virulenta a miscarilor si actiunilor anti-statale, cu aport strain".

In expunerea de motive a proiectului de lege privind interzicerea extremismului, Bogdan Diaconu sustine ca Romania a devenit "o tinta permanenta de manifestari (intruniri, tabere, conferinte, mitinguri) anti-romanesti, care au dobandit intre timp caracter stabil, se desfasoara cu regularitate si devin instrumente deschise si publice de contestare a statului roman", ceea ce ar putea "stirbi" autoritatea acestuia.

"Totodata, exista un numar semnificativ de persoane de cetatenie straina, cu sau fara calitate publica in tarile de origine, care folosesc lacuna legislativa pentru a disemina mesaje anti-constitutionale chiar de pe teritoriul romanesc.

(...) Nu in ultimul rand, au aparut multe partide sau organizatii straine care si-au facut un obiectiv declarat din promovarea de activitati si mesaje anti-statale si anti-constitutionale si care desfasoara demersuri de infiintare de filiale si in Romania. Si activitatea acestora pe teritoriul tarii noastre trebuie sa fie interzisa", se arata in expunerea de motive a proiectului legislativ.

Interzicerea partidelor, a manifestarilor si a persoanelor extremiste pe teritoriul tarii

Proiectul de lege propriu-zis prevede, prin articolele sale, ca: "Orice manifestari (intruniri, tabere, conferinte, mitinguri) care prin obiectul, desfasurarea sau mesajele lor aduc atingere directa sau indirecta art. 1 alin. 1 din Constitutia Romaniei sunt interzise.

Persoanele de cetatenie straina care promoveaza public in statele lor de origine, pe teritoriul Romaniei sau oriunde altundeva mesaje care aduc atingere directa sau indirecta art.1 alin.1 din Constitutia Romaniei sunt considerate persona non grata pe teritoriul Romaniei.

Partidele politice, fundatiile, ONG-urile sau orice fel de organizatii juridice sau non-juridice inregistrate in afara Romaniei, care promoveaza mesaje si/sau desfasoara actiuni care aduc atingere directa sau indirecta art.1 alin.1 din Constitutia Romaniei, sunt declarate indezirabile pe teritoriul Romaniei, iar activitatea lor in interiorul granitelor Romaniei este interzisa".

Ads