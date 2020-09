Proiectul care prevedea doua zile de vot pentru alegerile locale din 27 septembrie a fost respins de catre Senat

Raportul de respingere al propunerii legislative propus plenului de Comisia juridica a intrunit 86 voturi "pentru" si 44 "impotriva"."Am propus ca durata procesului de vot sa fie de doua zile, astfel incat sa diminuam riscul de infectare cu SARS-COV2 in randul alegatorilor. Avem nevoie de vot pe timpul a doua zile pentru un vot in siguranta pe 27 septembrie. Sunt lucruri pe care si le doresc si romanii, dupa cum arata un sondaj recent - 63% dintre simpatizantii tuturor partidelor si-au exprimat interesul pentru mai multe zile de vot, pentru securizarea procesului de vot in pandemie, iar 82% dintre romanii cu drept de vot cer cresterea numarului sectiilor de votare. Azi vedem cum evolutia pandemiei e din ce in ce mai ingrijoratoare.In ultima saptamana, avem o medie zilnica de 1.200 cazuri noi de infectari cu noul coronavirus.(...) La Comisia juridica s-a dat un raport de respingere fara discutii serioase cu experti epidemiologi. Modificarea poate fi adoptata in timp util, iar ajustarea calendarului electoral putea fi facuta prin hotarare de Guvern", a afirmat Presada in plen.Proiectul prevede, de asemenea, amenajarea sectiilor de votare pentru scrutinul din 27 septembrie in constructii temporare."La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, sediile sectiilor de votare pot fi amplasate si in constructii usoare si containere de locuit", se arata in propunerea legislativa, respinsa marti de Senat Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.