Senatorii din Comisia de Invatamant au decis sa scoata CNATDCU din joc in cazurile de plagiat

Comisia de Invatamant din Senat a respins cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis pe tema ordonantei privind plagiatul, astfel incat proiectul va merge la votul final in forma adoptata initial.

Aceasta prevede ca verdictul in cazul unor acuzatii de plagiat va fi dat de universitati, nu de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), cum se intampla in prezent.

"In sedinta din 5.10.2016, reanalizand legea in raport cu obiectiile prezentate in cererea de reexaminare, membrii Comisiei au hotarat, cu majoritate de voturi, mentinerea legii in forma adoptata initial si respingerea cererii de reexaminare", se arata in raportul semnat de presedintele comisiei, Ecaterina Andronescu.

OUG urmeaza sa ajunga la votul final al senatorilor, in plen.

Forma adoptata initial de Parlament a fost criticata de presedintele Klaus Iohannis, care a retrimis proiectul la reexaminare.

Vezi care au fost observatiile facute de Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a avertizat ca aceasta OUG nu clarifica situatia tezelor de doctorat aflate in prezent spre analiza la CNATDCU si nici pe cea a candidatilor care au sustinut teza, insa nu li s-a acordat inca titlul prin ordin al ministrului Educatiei.

Cererea de reexaminare nu a fost adoptata in Camera Deputatilor din cauza lipsei cvorumului, mergand la amendare la Senat.

Ciolos, catre parlamentari: Sa sustineti acest efort al Guvernului de a eradica plagiatul