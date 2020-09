Senatul a adoptat un proiect de lege prin care actele de violenta comise de trei sau mai multe persoane sunt pedepsite cu inchisoare intre 3 si 7 ani

De asemenea, in acest caz, actiunea penala este pusa in miscare din oficiu, iar impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala. Aceeasi pedeapsa este prevazuta, prin initiativa legislativa, si pentru violarea de domiciliu de catre trei sau mai multe persoane.Proiectul de lege modifica si completeaza trei articole din Legea 286/2009 privind Codul penal, cel referitor la lovire si alte violente, cel despre violarea de domiciliu si cel privind tulburarea ordinii si linistii publice.Astfel, la articolul 193, dupa alineatul (3) sunt introduse doua noi alineate: "(4) Daca faptele prevazute la alin. (1) si alin. (2) se savarsesc de trei sau mai multe persoane impreuna sau de catre o persoana care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de 3 la 7 ani. (5) Pentru faptele prevazute la alin. (4) actiunea penala se pune in miscare din oficiu, iar impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala", conform propuneri legislative adoptate marti de catre senatori Articolul 193 intitulat "Lovirea sau alte violente", din Codul penal in vigoare prevede la primele doua alineate ca: "(1) Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, a carei gravitate este evaluata prin zile de ingrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda"Noi prevederi sunt introduse prin proiectul de lege si in ceea ce priveste violarea de domiciliu.Prin urmare, la articolul 224, dupa alineatul (3) sunt introduse doua noi alineate care arata ca: "(4) Daca faptele prevazute la alin. (1) si alin. (2) se savarsesc de trei sau mai multe persoane impreuna sau de catre o persoana care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani. (5) Pentru faptele prevazute la alin. (4) actiunea penala se pune in miscare din oficiu, iar impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala".Codul penal in vigoare, spune la articolul 224 numit "Violarea de domiciliu", urmatoarele: "(1) Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea, fara consimtamantul persoanei care le foloseste, ori refuzul de a le parasi la cererea acesteia se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (2) In cazul in care fapta este savarsita de o persoana inarmata, in timpul noptii ori prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda".Nu in ultimul rand, initiativa de lege a deputatului minoritatilor Daniel Vasile, introduce noi reglementari si cu privire la tulburarea linistii si ordinii publice.Astfel, la articolul 371 dupa alineatul (1) sunt adaugate doua noi alineate: "(2) Daca faptele prevazute la alin. (1) se savarsesc de trei sau mai multe persoane impreuna sau de catre o persoana care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 5 ani. (3) Pentru faptele prevazute la alin. (1) actiunea penala se pune in miscare din oficiu, iar impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala".Articolul 371 intitulat "Tulburarea ordinii si linistii publice" prevede in forma in vigoare a Codului penal ca: "Fapta persoanei care, in public, prin violente comise impotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanelor, tulbura ordinea si linistea publica se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda".Senatul a votat proiectul in calitate de prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.