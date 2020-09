Senatul a votat comasarea prin absorbtie a Institutului Roman pentru Drepturile Omului de catre CNCD: Atributiile se suprapun

"Avand in vedere ca atributiile IRDO se suprapun, in cea mai mare masura, dintre toate entitatile cu care se gaseste intr-o situatie de paralelism institutional, cu cele ale CNCD si luand in consideratie necesitatea intaririi capacitatii institutionale a CNCD pentru indeplinirea acestor atributii - de realizare de studii si cercetari, promovare si comunicare publica in materie de combatere a discriminarii si afirmare a drepturilor omului, inclusiv prin cresterea personalului specializat si a resurselor financiare, prezentul proiect de lege propune comasarea prin absorbtie a IRDO de catre CNCD, cu preluarea angajatilor existenti, in conditiile legii, a patrimoniului institutiei si a resurselor alocate traditional IRDO", se explica in expunerea de motive a proiectului.