Taxiurile vor avea geam securizat si buton de panica

Taxiurile vor fi dotate cu geam securizat intre sofer si client si cu buton de panica, iar taximetristi vor fi supusi unor teste psihologice, daca proiectul de lege depus de democrat-liberalul Daniel Geanta va fi aprobat in Parlament.

Potrivit Romania TV, butonul de panica va fi in legatura directa cu serviciul 112 si cu dispeceratul companiei pentru care lucreaza taximetristul.

Vor fi schimbate si regulile in urma carora un taximetrist poate sa profeseze. In afara examenului psihologic, cei care vor dori sa fie taximetristi trebuie sa aiba minimum cinci ani de experienta in sofat, iar masina pe care o conduc sa nu fie mai veche de trei ani.