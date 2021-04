Noi tensiuni in coalitie din cauza legilor justitiei. Ludovic Orban ar fi avut reprosuri pentru ministrul Stelian Ion (SURSE)

Reprosurile vin dupa ce ministrul Justitiei a initiat proiectul fara ca acesta sa fie prezentat liderilor PNL si UDMR . Surse politice sustin ca decizia ministrului i-a nemultumit pe liberali, care se plang ca ministrii USR PLUS sunt "intr-o campanie de imagine proprie", transmite Digi 24 "Proiectul care a fost trimis de ministrul Justitiei catre CSM nu este un proiect care sa fi fost discutat in coalitie si care sa fie supus unei dezbateri publice ample, asa cum de altfel solicita si Comisia de la Venetia atat in privinta legilor justitiei cat si in privinta codurilor penal si de procedura penala.", i-a reprosat public Ludovic Orban , ministrului Justitiei Stelian Ion.Surse politice sustin ca decizia ministrului de a initia si de a trimite catre CSM proiectele de modificare a legilor justitiei, fara o consultare in coalitia de guvernare i-a nemultumit pe liderii PNL.Stelian Ion a trimis, in urma cu o saptamana, Consiliului Superior al Magistraturii, spre avizare, proiectele de modificare a legilor justitiei.