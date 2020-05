UDMR, PSD si ALDE vor sa prelungeasca mandatele alesilor locali: Nu au timp in 4 ani sa faca investitii si sa ia fonduri europene

Ziare.

de catre mai multi senatori si deputati ai UDMR, condus de Kelemen Hunor (foto), si a trecut tacit de Camera Deputatilor, in conditiile in care activitatea Parlamentului a avut de suferit din cauza restrictiilor impuse pentru COVID-19.Ininitiatorii invoca experienta altor state membre ale UE care au "aplicat cu succes modele de administratie publica locala cu mandat de 5-7 sau de 8 ani", cum ar fi Austria sau Belgia.", mai sustin politicienii UDMR, care aduc si alte argumente, printre care amortizarea "" produse de suprapunerea alegerilor locale cu alte alegeri, cum ar fi cele parlamentare, dar si faptul ca "", iar fondurile europene "".Desi a fost depus pe 10 februarie, dupa ce OMS confirmase declansarea pandemiei de COVID-19 la nivel mondial, si UDMR a cerut procedura de urgenta, in expunerea de motive nu exista nicio referire la aceasta, in conditiile in care alegerile locale erau programate sa aiba loc in Romania in luna iunie, iar cele parlamentare la finalul acestui an.Proiectul a ajuns la Senat si a fost votat, luni, in Comisia de Administratie publica. Astazi, el se afla pe ordinea de zi a Comisiei Juridice, dupa care va intra la vot in plenul Senatului, care este camera decizionala."Vedeti cum isi paseaza mingea PSD si UDMR? Aceste partide tin cu dintii de actualele mandate si de cele viitoare, ca nu au niciun interes sa mearga in alegeri: s-ar alege cu mai putine mandate de alesi locali, caci romanii s-au trezit!", a scris pe Facebook, care a votat impotriva proiectului UDMR in Comisia de Administratie, in timp ce, iar PSD si ALDE au votat pentru."Daca ne amintim si de modificarile facute de PSD et co. la ordonanta privind stabilirea datei alegerilor locale, si initiativa PSD privind prelungirea mandatelor alesilor locali, vedem ca PSD si 'fratii' sai UDMR si ALDE fug de alegeri ca dracul de tamaie. Vor sa stea la carma administratiei publice locale cat de mult se poate.", a adaugat Florina Presada.prevede ca mandatele primarilor, consilierilor locali si judeteni cresc de la 4 la 5 ani, mentionandu-se explicit ca "".Reamintim ca saptamana trecuta, asa cum prevede legea actuala. PNL a contestat legea adoptata la Curtea Constitutionala, care este asteptata sa ia o decizie pe 25 mai.