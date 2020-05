Un senator UDMR cere aprobarea Guvernului ca sa poata fi omorati ursi ... preventiv

Ziare.

Tanczos Barna a precizat ca, potrivit legii, trebuie aprobate prin ordin de ministru, pana pe 15 mai, cote de interventie si de preventie pentru ursi. Potrivit sursei citate, ministerul inca nu a aprobat aceste cote, iar proiectul de ordin publicat pe site nu contine cote de preventie, ci doar de interventie."Ministerul (Mediului, Apelor si Padurilor - n.red.) nu a aprobat anul acesta pana in data de astazi, 13 mai, cotele de preventie si cotele de interventie pentru 2020. Mai mult, s-a publicat pe site-ul ministerului un proiect de ordin care ar deveni un abuz grosolan, daca s-ar transforma in act normativ, pentru ca nu tine cont de obligativitatea cotelor de preventie.Ce am discutat noi in Camera Deputatilor, in luna februarie anul acesta, este modul in care ministerul trebuie sa previna acele atacuri la adresa omului, acele atacuri in ferme, acele distrugeri de culturi, prin cote de preventie.In momentul de fata, totul este post factum, ceea ce se face, inclusiv ceea ce se propune pentru 2020. Am depus saptamana aceasta o interpelare si o intrebare la adresa Ministerului Mediului, am cerut domnului ministru sa aplice politici publice in centrul carora este omul si nu ursul, sa respecte legea si sa nu comita un abuz, prin neaprobarea cotelor de preventie", a declarat Tanczos Barna.Acesta sustine ca a somat ministerul sa aprobe atat cotele de preventie, cat si cotele de interventie, "astfel incat sa revenim la o abordare corecta si la politici publice corecte in gestionarea populatiei de urs din Romania".Senatorul UDMR a mai anuntat ca, in decembrie 2019, la solicitarea UDMR, s-au alocat, la rectificarea bugetara, trei milioane de lei pentru plata despagubirilor pagubelor produse de ursi, suma care a intrat in contul ministerului si din care s-au facut plati.In luna martie, sustine senatorul, in urma unei adrese inaintate catre MMAP, a aflat ca exista, din nou, peste 2 milioane de lei, datorii ale ministerului catre fermieri."Este inexplicabil cum in doua luni de zile au aparut, daca ministerul a fost corect si a platit toate pagubele in decembrie, cum au aparut in ianuarie si februarie, iarasi peste 600 de cereri neachitate, neplatite de catre minister.Eu sunt aproape ferm convins ca banii primiti de minister au fost folositi in alt scop. Nu este neaparat o deturnare de fonduri, dar este vorba despre o masura incorecta a ministerului, prin care sumele pe care le-am cerut si le-am obtinut prin rectificarea bugetara pentru plata pagubelor au fost folosite pentru altceva", a sustinut Tanczos Barna.