USR ii cere lui Iohannis sa nu promulge legea privind educatia sanitara in scoli

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al USR, parlamentarii USR sustin ca prin modificarile aduse legea aduce atingere dreptului elevilor la educatie. Ei cer retrimiterea legii in Parlament."Reamintim ca in data de 3.06.2020 s-a votat o modificare la legea 45/2020 privind Educatia sexuala, adaptata varstelor conform programei aprobata de Ministerul Educatiei inca din 2004, initiata de deputatul USR Cristina Iurisniti, in urma careia orele de Educatie vor avea loc doar la cererea parintilor. In consecinta, USR transmite ca a fost limitat accesul elevilor la programele si activitatile de Educatie pentru sanatate si educatie sexuala", se arata in comunicat.Potrivit scrisorii trimise sefului statului, modificarea aduce atingere dreptului constitutional la invatatura."Consideram ca s-a adus atingere dreptului constitutional la invatatura al elevilor prin faptul ca o mare parte dintre acestia nu vor mai putea beneficia de informari corecte si avizate din partea autoritatilor si institutiilor publice cu privire la Educatia pentru sanatate. Este esentiala informarea corecta si completa a parintilor, insa ar fi excesiv ca de acordul parintelui sa depinda accesul la educatie al copilului", se arata in textul scrisorii semnata de grupul parlamentar USR.Camera Deputatilor a adoptat, decizional, miercuri, proiectul care prevede predarea Educatiei sexuale in scoli Proiectul a fost votat cu modificarile aduse in comisia pentru munca, astfel incat predarea sa se faca doar cu acordul parintilor.Materia nu se va numi educatie sexuala, ci sanitara, potrivit unui amendament adoptat, initiat de liberalii Robert Sighiartau, Florica Chereches si social-democratii Elena Haratau, Adrian Solomon, Nicusor Halici si Titus Corlatean.