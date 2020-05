USR si PLUS critica proiectul Guvernului privind starea de alerta: Favorizeaza politizarea administratiei publice

PLUS: Proiectul permite demiteri si angajari pe criterii politice

"In proiectul de lege sunt incluse prevederi controversate prin care este creata posibilitatea de a folosi starea de alerta pentru politizarea administratiei publice si pentru transformarea Romaniei intr-un stat coercitiv.In urmatoarea perioada, care, autoritatile nu doar ca vor putea interzice organizarea si desfasurarea unor manifestatii in spatii deschise, circulatia persoanelor si vehiculelor, iesirea-intrarea in anumite zone si anumite intervale orare, dar vor putea limita sau suspenda activitatea unor institutii sau operatori economici sau vor putea decide demolarea partiala sau totala a unor constructii, instalatii sau amenajari", se arata intr-un comunicat USR.Conform aceleiasi surse, ""In lipsa unor prevederi clare, angajarile ar putea fi insa facute si in ultima zi a starii de alerta. Totodata, nu exista vreo interdictie in proiect de a prelungi aceste contracte ulterior sau chiar de a le transforma in contracte de munca pe perioada nedeterminata", arata USR.Conform aceleiasi surse, "prin derogare de la legislatia" in vigoare, numirile in functiile publice sau de inalt functionar public vor putea fi facute fara indeplinirea conditiilor de pregatire.In teorie, durata contractului este limitata si in acest caz la sase luni, dar, din nou, nu exista vreo interdictie de prelungire sau de transformare in angajare pe durata nedeterminata", adauga Uniunea.In plus, proiectul prevede ca "", iar in cazul functionarilor publici din administratia publica le va putea, "unilateral, modifica raportul de serviciu". Conform USR, astfel de prevederi "ridica serioase semne de intrebare cu privire la constitutionalitatea masurilor, care par gandite mai putin in interesul cetatenilor si mai mult al partidului" aflat la guvernare."Starea de alerta nu trebuie sa fie folosita de partidul la guvernare nici pentru politizarea administratiei publice, nici pentru a-si pregati viitoarele campanii electorale, sens in care USR a depus un amendament de modificare a art. 21 din proiectul de lege trimis de Guvernul Orban. Amendamentul prevede ca toate contractele de munca ale persoanelor angajate fara concurs in institutiile si autoritatile publice sa inceteze de drept, fara exceptie, la finalul perioadei de sase luni si sa nu poata fi facute numiri, cu derogare de la lege, in functiile publice sau de inalt functionar public", se arata in document.Pe de alta,, precum si prevederi privind contraventiile, "drept pentru care chiar parlamentarii PNL au depus amendamente in acest sens". USR adauga ca va depune, de asemenea, amendamente care sa vizeze redresarea economiei, deschiderea turismului, reluarea activitatilor sportive si culturale.In acelasi timp, PLUS considera ca "unele masuri din proiectul Guvernului de reglementare a starii de alerta pot duce la cresterea exploziva a angajatilor din domeniul administratiei publice centrale si locale si la o crestere a cheltuielilor bugetare", se precizeaza intr-un comunicat de presa."Proiectul permitenecesare in administratia publica.Cerem Guvernului si Parlamentului sa modifice proiectul de lege pentru a nu compromite ideea de masuri luate pentru gestionarea crizei sanitare cu suspendarea unor reguli care permit politizarea functiei publice.Proiectul de lege al Guvernului PNL, lucru consolidat de guvernarile PSD. Modificarile deschid posibilitatea ca oricine, cu sprijinul politic necesar, sa fie numit intr-o functie de conducere sau din categoria inaltilor functionari publici fara a fi fost anterior, nici macar o zi, functionar public.Acest lucru este foarte grav, pentru ca mai alesnecesare exercitarii inaltei functii publice, ce presupune, mai ales in cazul prefectilor si subprefectilor, nu doar coordonarea unor institutii, gestionarea situatiilor de urgenta, ci si a procesului de organizare corecta a alegerilor . (...)", se mai arata, printre altele, in comunicatul PLUS.