Zi cruciala pentru starea de alerta: CCR dezbate sesizarea Avocatului Poporului pe vechea OUG, Camera Deputatilor voteaza noua lege

Pe de o parte, Curtea Constitutionala dezbate sesizarea Avocatului Poporului asupra ordonantei de urgenta din 2004 care o reglementeaza in prezent. In acelasi timp, proiectul de lege initiat de Guvern privind masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta va fi dezbatut si votat de Camera Deputatilor, for decizional.CCR are pe agenda de azi sesizarea Renatei Weber, care ridica o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, delegarea unor atributii de legiferare catre autoritati administrative avand ca finalitate restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale incalca principiul separatiei puterilor, precum si prevederile constitutionale potrivit carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii."Avocatul Poporului considera ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu respecta principiul previzibilitatii legii prin definirea defectuoasa a 'starii de alerta', care, neavand consacrare constitutionala, presupune o circumstantiere detaliata, la nivel infraconstitutional, a cazurilor in care se poate declara.In realitate, legea prevede doar ca se pot lua de catre organe administrative orice masuri, deci inclusiv de restrangere a exercitiului unor drepturi, desi art. 53 din Constitutie prevede clar ca acest lucru poate fi facut numai prin lege.In lipsa prevederii unui termen pentru care se poate dispune starea de alerta, ba mai mult, reglementarea posibilitatii extinderii acestuia prin act administrativ, se ajunge in ipoteza in care restrangerea temporara a exercitarii unor drepturi si libertati fundamentale capata caracterul unei ingradiri permanente aducand astfel atingere insusi dreptului, ceea ce este contrar art. 53 alin. (2) din Constitutie", explica Avocatul Poporului.Potrivit sursei citate, Parlamentul si, prin delegare legislativa, in conditiile articolului 115 din Constitutie, Guvernul au competenta de a institui, modifica si abroga norme juridice de aplicare generala.Autoritatile administratiei publice nu au o asemenea competenta, misiunea lor fiind aceea de a asigura executarea legilor.Miercuri, sedinta publica de judecata a CCR incepe la ora 9:00 si va avea loc in sistem videoconferinta, care se va transmite in direct pe site-ul institutiei.Luni, la sedinta de guvern, premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului de Interne, Marcel Vela, sa pregateasca "o replica legala , constitutionala si faptica" in cazul unei decizii a Curtii Constitutionale."Aici trebuie sa fim pregatiti pentru orice modificare care este necesara pentru a putea da replica legala, constitutionala si faptica, astfel incat sa avem un cadru normativ foarte clar privitoare la activitatea CNSSU si a altor entitati in cadrul starii de alerta", a declarat Orban. Ministrul de Interne a precizat ca joi va prezenta "formula de abordare".Anterior, premierul Ludovic Orban anunta ca, in cazul in care Curtea va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta "care sa dea autoritatilor din Romania instrumentele necesare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor romani"Tot miercuri proiectul de lege initiat de Guvern privind masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta va fi dezbatut si votat de Camera Deputatilor.Proiectul va intra in dezbaterea comisiilor de specialitate, care vor intocmi un raport ce va fi supus votului plenului Camerei.Marti, Senatul a adoptat acest proiect, forma propusa de Guvern fiind modificata prin aprobarea mai multor amendamente PSD.Cand starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii, masura trebuie incuviintata de Parlament, au stabilit, printre altele, senatorii.In dezbaterile de la Camera, deputatii pot interveni, la randul lor, in comisii si plen, asupra textului si modifica varianta adoptata de Senat.Proiectul are ca obiect instituirea, pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor masuri temporare si, dupa caz, graduale, in scopul protejarii drepturilor la viata, la integritate fizica si la ocrotirea sanatatii, inclusiv prin restrangerea exercitiului altor drepturi si libertati fundamentale.