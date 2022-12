Gratierea si amnistia, trecute prin ordonanta de urgenta? Scenarii negre pentru sedinta de Guvern de azi

Sedinta de guvern de miercuri este asteptata cu mare interes dupa ce marti au aparut numeroase informatii ca Executivul ar urma sa adopte o ordonanta de urgenta prin care sa fie gratiate o serie de pedepse, dar si sa fie modificate legi ce privesc abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, conflictul de interese si institutia denuntatorului, spete pe care le putem intalni in dosarele unor politicieni aflati la putere, cum ar fi, de exemplu, presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea.

Premierul Sorin Grindeanu a confirmat, marti seara, parte din scenarii. El a spus ca nu exclude o discutie despre gratieri, dar nu pentru infractiunile grave, care privesc coruptia, evaziunea, alte infractiuni majore.

"Nu sunt de acord sa punem in discutie probleme legate de amnistie, dar nu exclud o discutie despre gratieri, insa nu pentru infractiuni grave, care privesc coruptia, evaziunea, alte infractiuni majore", a spus, Grindeanu, pentru Mediafax, fara a preciza ce reprezinta in viziunea sa "infractiuni majore".

Potrivit unor surse citate de News.ro, premierul Sorin Grindeanu a avut, marti, o intalnire la Palatul Victoria cu sefa Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM), judecatoarea Mariana Ghena, care a venit insotita de ministrul Justitiei, Florin Iordache.

Iar unul dintre principalele subiecte discutate ar fi fost o lege a gratierii.

Mai mult, HotNews.ro citeaza surse guvernamentale conform carora o ordonanta de urgenta in acest sens va fi data chiar miercuri de Executiv. Potrivit sursei jurnalistilor de la publicatia citata, pe langa gratierea propriu-zisa ar urma sa fie modificate, tot prin ordonanta de urgenta, legi ce vizeaza abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, conflictul de interese si institutia denuntatorului.

Daca aceste lucruri devin realitate, am vorbi practic de o amnistie mascata, deoarece astfel ar fi oprite numeroase anchete si procese in curs.

Intr-un interviu pentru Ziare.com, sefa DNA Laura Codruta Kovesi a avertizat ca astfel de actiuni ar insemna, pe langa faptul ca cei vinovati nu ar mai putea fi condamnati, si ca prejudicii uriase nu vor mai putea fi recuperate niciodata.

"Sa va spun consecintele unei legi de aministie sau dezincriminare: in primul rand, acele persoane nu mai pot fi condamnate sau li se sterg consecintele condamnarii, in toate dosarele trimise in instante se va decide incetarea procesului penal, nu vor mai putea fi judecati, in dosarele de la DNA va trebui sa dam solutii de clasare si toate prejudiciile constatate si masurile asiguratorii pe care le-am dispus vor fi egale cu zero pentru ca nu vor mai putea fi recuperate.

Am vazut ca se vorbeste de amnistierea unor fapte care nu sunt de coruptie. DNA investigheaza si fapte in legatura cu cele de coruptie, fapte conexe celor de coruptie, vorbim de abuzuri, de spalari de bani, de diseminare a unor informatii care nu sunt destinate publicitatii. Abuzul in serviciu, din definitia data de legiuitor, nu e o infractiune de coruptie, ci conexa cu fapte de coruptie", a explicat Kovesi, pentru Ziare.com.

Amintim ca ministrul Justitiei Florin Iordache a reluat marti dimineata ideea necesitatii unei legi a gratierii, el sustinand ca o astfel de decizie apartine exclusiv Guvernului.

De notat este si faptul ca premierul Sorin Grindeanu si liderul PSD Liviu Dragnea nu vor fi in tara zilele urmatoare, cei doi urmand sa participe la ceremonia de investire a lui Donald Trump ca presedinte al SUA. In lipsa lui Grindeanu, atributiile premierului vor fi preluate de vicepremierul Sevil Shhaideh, insa nu este clar la acest moment cine va conduce sedinta de Guvern de miercuri.

Executivul se reuneste in sedinta la ora 09.30, dar pana la aceasta ora nu a fost facuta publica ordinea de zi.

A.S.

