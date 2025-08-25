Cel mai important aliat al PSD

Pentru a doua oara in cateva luni, PSD are ocazia sa descopere Romania reala.

Dupa ce s-a trezit in strada cu sute de mii de oameni, atunci cand a incercat sa dea asaltul asupra Codului Penal, acum decopera cu stupoare, chiar oroare, ca promisiunea fara numar si fara explicatii nu mai inchide gurile si nu mai asigura linistea neconditionata.

Asa ca, fata in fata cu reactia neasteptata a societatii exigente care vrea proiectii serioase, credibile, PSD a facut un pas inapoi si a amanat inca o data inregistrarea oficiala a proiectului legii salarizarii, ca sa mai dospeasca, dupa cum spune Liviu Dragnea.

Nu e nimic de dospit. Daca "dospitul" il interesa pe dl Dragnea, adica o lege solida, dezbatuta in amanunt, avea ocazia sa faca dezbaterea procedurala cat legea se afla inca la Guvern, iar expertii Ministerului Muncii puteau interveni cu stiinta asupra proiectului pentru a include obiectiile.

Ceea ce cred ca face PSD este doar sa castige timp pentru a pasa responsabilitatea.

Deja proiectul, pus intr-un soi de dezbatere publica in afara procedurii, incepe sa releve aberatii. De exemplu, faptul ca lefurile din 2022, atunci cand ar trebui atins, in sfarsit, nivelul maxim, depind de salariul minim din acel moment si care, pentru a fi respectat atat nivelul de salarizare, cat si coeficientii, ar trebui sa fie in jur de 2.500 de lei, cu 1.000 de lei mai mare decat acum.

O crestere care nu numai ca este foarte mare, ci si foarte greu de explicat, iar pe deasupra depinde de decizia Guvernului, alt guvern chiar daca actualul Cabinet va rezista 4 ani. Nu se numeste asta pielea ursului din padure?

Si nu am nicio indoiala ca analiza zilelor viitoare va scoate la iveala si alte minunatii. In plus, in spatele acestor cifre, bantuie ceea ce diversi social-democrati deja rostesc: impozitul progresiv, ceea ce produce efecte seismice asupra bugetului, inverse celor din 2004 cand a fost introdusa cota unica.

Sa arunci pe piata o lege atat de tehnica tocmai in Saptamana Mare, cand oamenii sunt cu gandul la cu totul altele, cu atat mai mult cu cat minivacanta de 1 Mai e si ea destul de aproape, este un demers mai degraba in bataie de joc.

Daca reactia va fi moale, ulterior se va spune: noi v-am dat posibilitatea sa va exprimati, de ce nu ati facut-o? Iar daca nu ati facut-o inseamna ca ati fost multumiti, deci raspundem in mod egal pentru efecte.

Daca totusi reactiile vor fi viguroase, PSD ar putea retrage proiectul cu aerul de victima al celui care a incercat sa faca bine, dar a fost impiedicat de fortele raului. O asemenea forta este deja invocata - presedintele Iohannis, care, se asteapta dna Vasilescu, va refuza sa promulge legea.

Tristetea e ca singura reactie de care se teme PSD este a societatii civile, fie ca vorbim de presa, analisti, economisti sau sindicate. Pentru ca Opozitia e moarta.

De cand a inceput aceasta legislatura PSD joaca singur pe tot terenul politic fara sa intampine nici cea mai mica rezistenta, cu exceptia presedintelui Iohannis, iar daca n-ar exista Victor Ponta, cred ca Liviu Dragnea s-ar plictisi de moarte.

Ati auzit vreun liberal sau vreun reprezentant al USR criticand solid, argumentat solutiile propuse de PSD pentru salarizare? Cat despre PMP, a anuntat ca e posibil sa sustina proiectul, ceea ce, daca blatul lui Traian Basescu cu Liviu Dragnea nu ar fi destul de transparent, ar putea fi un cadou otravit.

In general, in afara de senatorul Citu, ati auzit vreun liberal sa arate cu creionul in mana de ce politicile Guvernului Grindeanu sunt gresite?

In schimb, am vazut cum PNL a votat proiectul legii care va aduce subventii firmei de porci a lui Liviu Dragnea. La fel cum a votat si USR, de altfel.

Ati auzit PNL si USR sa vorbeasca despre Brazilia, cocotieri, despre domenii de vanatoare? Ati auzit de vreun proiect important lansat de PNL sau USR care sa puna in sah coalitia la putere?

La Bucuresti, blatul duhneste de la o posta, iar traditia lui Teodor Atanasiu, celebrul "Tase", este continuata cu sfintenie.

Dl Busoi, presedintele PNL Bucuresti, se apara de acuzatia de non-combat spunand ca a trimis o multime de comunicate.

Da, asta e tot ce stie sa faca Opozitia, sa bifeze comunicate, in general fara nerv si cu intarziere, in timp ce sustine mai pe sub masa, mai la vedere Puterea in schimbul oscioarelor care mai sunt aruncate de la ospatul guvernarii.

Adevarul jalnic e ca PSD si ALDE fac fix ce vor, pentru ca dincolo de reactia societatii nu exista alternativa politica. Aliata cea mai importanta a Puterii este Opozitia.

Multi s-au grabit sa critice absenteismul din decembrie. Dar ce sa fi votat? Daca maine ar fi alegeri, ce ar fi de votat? Care partid a dovedit ca merita mai mult decat a primit? Ca mai putin ar fi meritat cu totii. Societatea aceasta desteptata nu e reprezentata de nimeni.

Da, PSD incearca sa isi minimizeze costul politic, dar cat timp partidele din Opozitie nu exista decat formal, nici mari griji nu are de ce sa-si faca.

